Британского посла встретили у МИДа лозунгами «Британия — страна-террорист»

Посла Соединенного Королевствами Дебору Броннерт встретили лозунгами «Британия — страна-террорист» у входа в здание Министерства иностранных дел России.

Отмечается, что Броннерт покинула здание МИД РФ спустя примерно полчаса. Комментариев прессе она не дала.

3 ноября британский посол прибыла в российский МИД в связи с намерением Москвы представить ей доказательства причастности Лондона к атаке Украины на корабли Черноморского флота России и гражданские суда в Севастополе.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Броннерт будет вызвана в ведомство по этому вопросу.

29 октября губернатор Севастополя сообщил о том, что корабли Черноморского флота (ЧФ) России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в акватории Севастопольской бухты. В тот же день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о том, что атака на Севастопольскую бухту осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очаков (Николаевская область, Украина).