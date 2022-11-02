Реклама
Прямой эфир
Общество
Следствие попросило суд отпустить из СИЗО экс-замглавы Минпросвещения Ракову
Мир
Пушков указал на «драматическое» ухудшение отношения к Китаю среди жителей США
Политика
В ГД оценили идею снятия запрета на страхование ради скидки на российскую нефть
Мир
КНДР запустила в сторону Желтого моря еще шесть ракет «земля - воздух»
Общество
Майданов предложил запретить артистам-иноагентам выступать в России
Авто
В России на треть подорожал лизинг автомобилей
Мир
СМИ узнали о заморозке Италией отправки нового пакета военной помощи Украине
Армия
Россия и Белоруссия начали подготовку к учениям «Щит Союза — 2023»
Мир
В Совфеде предложили вызвать Трасс на допрос по вопросу терактов на СП-1 и СП-2
Мир
МИД РФ вызовет посла Британии из-за атаки на Севастополь
Общество
Суд заочно арестовал Наталью Вовк по обвинению в убийстве Дарьи Дугиной
Общество
Восстановление поврежденной части Крымского моста завершат в декабре

МИД РФ вызовет посла Британии из-за атаки на Севастополь

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский посол Дебора Броннерт в ближайшее время будет вызвана в МИД РФ в связи с причастностью Лондона к атаке Украины на Севастополь. Об этом 2 ноября сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

Туда суда: как Россия будет контролировать зерновой коридор в Черном море
Почему Москва приостановила участие в сделке и что пообещали в ООН

«Эти действия Киева осуществлялись под руководством британских специалистов, о чем было заявлено по линии Министерства обороны и о чем РФ информировала международное сообщество в ходе заседания СБ ООН. В этой связи в ближайшее время в МИД РФ будет вызван британский посол», — заявила она в ходе брифинга.

30 октября в посольстве России в Лондоне заявили, что теракты в Севастополе свидетельствуют о вовлеченности спецслужб Великобритании в конфликт на Украине. В дипмиссии подчеркнули, что ответственность за срыв зерновой сделки несут Киев и его «западные кураторы».

Днем ранее Захарова сообщила, что Россия прорабатывает ответ в связи с причастностью британских спецслужб в подготовке теракта в Севастополе. Она также напомнила, что российские военные располагают информацией о причастности спецслужб Великобритании к серии взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» в Балтийском море.

29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. Он также сообщил, что атака на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022