МИД РФ вызовет посла Британии из-за атаки на Севастополь

Британский посол Дебора Броннерт в ближайшее время будет вызвана в МИД РФ в связи с причастностью Лондона к атаке Украины на Севастополь. Об этом 2 ноября сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

«Эти действия Киева осуществлялись под руководством британских специалистов, о чем было заявлено по линии Министерства обороны и о чем РФ информировала международное сообщество в ходе заседания СБ ООН. В этой связи в ближайшее время в МИД РФ будет вызван британский посол», — заявила она в ходе брифинга.

30 октября в посольстве России в Лондоне заявили, что теракты в Севастополе свидетельствуют о вовлеченности спецслужб Великобритании в конфликт на Украине. В дипмиссии подчеркнули, что ответственность за срыв зерновой сделки несут Киев и его «западные кураторы».

Днем ранее Захарова сообщила, что Россия прорабатывает ответ в связи с причастностью британских спецслужб в подготовке теракта в Севастополе. Она также напомнила, что российские военные располагают информацией о причастности спецслужб Великобритании к серии взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» в Балтийском море.

29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. Он также сообщил, что атака на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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