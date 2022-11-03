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Посол Британии приехала в МИД РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Посол Великобритании Дебора Броннерт приехала в МИД РФ в четверг, 3 ноября, после заявления Москвы о причастности Лондона к атаке Украины на корабли Черноморского флота России и гражданские суда в Севастополе.

У входа в здание министерства посла встречала группа людей с лозунгами «Британия — страна-террорист».

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Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Броннерт в ближайшее время будет вызвана в ведомство в связи с причастностью Лондона к атаке Украины на Севастополь.

Ранее, 30 октября, в посольстве России в Лондоне заявили, что теракты в Севастополе свидетельствуют о вовлеченности спецслужб Великобритании в конфликт на Украине. В дипмиссии подчеркнули, что ответственность за срыв зерновой сделки несут Киев и его «западные кураторы».

29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. Он также сообщил, что атака на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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