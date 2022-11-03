В Киеве понадеялись на повышение рождаемости из-за перебоев с электроснабжением

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ожидает повышения рождаемости в стране на фоне перебоев с электроснабжением. Об этом он сообщил в интервью испанской радиостанции Cadena SER, опубликованном 3 ноября.

«На самом деле я думаю, что, возможно, на Украине улучшится рождаемость из-за этих отключений электроэнергии, потому что люди должны оставаться дома», — поделился он, комментируя ситуацию с разрушенными объектами энергетической инфраструктуры.

По словам Кулебы, сложившаяся ситуация — это лучшее время, чтобы «заниматься любовью и наслаждаться жизнью». В интервью он также рассказал, что в настоящий момент в стране повреждено и уничтожено около 40% энергетической инфраструктуры.

2 ноября в Киевской области в очередной раз начались экстренные отключения электроэнергии. Еще 28 октября в ДТЭК сообщили, что чрезвычайные ограничения в сфере энергосбережения вводятся в Киевской области.

1 ноября официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о нанесении новых ударов по военным и энергетическим объектам Украины. По его словам, все цели были достигнуты, использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины российские войска начали наносить 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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