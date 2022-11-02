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В Киевской области начались экстренные отключения электроэнергии

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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В Киевской области начались экстренные отключения электроэнергии. Об этом в среду, 2 ноября, сообщили в энергохолдинге ДТЭК «Киевские региональные электросети».

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«Сейчас в Киевской области значительно возросло потребление электроэнергии. Чтобы избежать массовых аварий на энергооборудовании, компания «Укрэнерго» предоставила распоряжение провести экстренные отключения», — говорится на странице компании в Facebook (принадлежит к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Отмечается, что распоряжения об экстренных отключениях начали выполняться уже сейчас.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о повреждении около 40% энергетической инфраструктуры страны.

28 октября в ДТЭК сообщили, что чрезвычайные ограничения в сфере энергосбережения вводятся в Киевской области. Населению порекомендовали подготовиться к экстренным отключениям электричества.

В тот же день аварийные отключения электроэнергии начались в Харькове, а также в Киевской и Черниговской областях Украины. По словам главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, ситуация в регионе напряженная и говорить о стабилизации системы «еще рано».

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины российские войска начали наносить 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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