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Турция уведомила Шойгу о позиции Киева по зерновой сделке

Минобороны Турции: Анкара уведомила Шойгу о позиции Киева по зерновой сделке
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Анкара на фоне недавней приостановки Россией зерновой сделки проинформировала главу Минобороны РФ Сергея Шойгу о позиции Киева по данному соглашению. Об этом заявил 2 ноября министр обороны Турции Хулуси Акар.

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По его словам, турецкая сторона заверила российскую об отсутствии опасений по безопасности коридора, отмечает Anadolu.

Как уточняется, Анкара с целью урегулирования ситуации находится в контакте как с Россией, так и с Украиной.

В четверг, 3 ноября, по зерновому коридору в Черном море отправятся восемь судов с аграрной продукцией, написал в Twitter министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Черноморская зерновая инициатива продолжается. В четверг, 3 ноября, ожидается прохождение восьми судов с аграрной продукцией по зерновому коридору. Получено подтверждение от ООН», — уточнил он.

1 ноября постоянный координатор ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле Амир Абдулла заявил, что движение сухогрузов с продовольствием в рамках черноморской зерновой инициативы может начаться в четверг. По его словам, необходимо продолжать вывоз украинского продовольствия из портов страны.

В тот же день Шойгу провел телефонные переговоры с турецким коллегой, стороны обсудили темы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках черноморской зерновой инициативы.

29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Минобороны России опубликовало информацию о том, что подготовку к нападению курировали британские специалисты. Тогда же в ведомстве сообщили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в тот же день отметила, что киевскому режиму не нужны мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут об Украине. В МИД России уточнили, что сделка приостановлена на неопределенный срок.

Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно Украина подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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