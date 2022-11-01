Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Турции Акаром

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщает Минобороны РФ.

Переговоры состоялись по инициативе турецкой стороны.

«В ходе разговора продолжено обсуждение темы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках «черноморской зерновой инициативы», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили зерновую сделку. Эрдоган выразил уверенность, что решение относительно поставок зерна будет найдено.

Тогда же премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, несмотря на террористическую атаку Киева на корабли в Севастополе, РФ продолжит диалог с ООН и Турцией по подписанным в Стамбуле соглашениям.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке 29 октября после атаки со стороны украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. В Минобороны РФ подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли, которые обеспечивают безопасность зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

В ООН заявили о готовности расследовать атаку. В свою очередь, Путин отметил, что Украина должна гарантировать отсутствие угрозы судам в рамках зерновой сделки, при этом ООН следует провести с Киевом работу.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.