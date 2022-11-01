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Россия продолжит диалог с ООН и Турцией по зерновой сделке

Мишустин: Россия продолжит диалог с ООН и Турцией по актуальным вопросам в рамках зерновой сделки
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Россия была вынуждена приостановить свое участие в зерновой сделке после террористической атаки Киева на корабли в Севастополе. Тем не менее РФ продолжит диалог с ООН и Турцией по подписанным в Стамбуле соглашениям. Об этом сообщил 1 ноября премьер-министр страны Михаил Мишустин

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Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке 29 октября после атаки со стороны украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. В Минобороны РФ тогда подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли Черноморского флота, которые обеспечивают безопасность «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

«Теперь невозможно гарантировать безопасность созданного гуманитарного коридора. И мы были вынуждены приостановить участие в зерновой сделке. Тем не менее продолжим диалог с ООН и Турцией по актуальным вопросам в рамках подписанных в Стамбуле соглашений», — заявил Мишустин на заседании совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Он также напомнил, что Россия независимо от дальнейших перспектив зерновой сделки готова безвозмездно предоставить самым нуждающимся странам до 500 тыс. т зерновых, а также поставлять всем заинтересованным государствам зерно по приемлемым ценам.

Ранее во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление зерновой сделки на прежних условиях невозможно. Он подчеркнул, что коридор безопасности используется Киевом для террористических атак.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что Киев должен предоставить гарантии неиспользования гуманитарного коридора и украинских портов для боевых действий против России. На этих условиях возможно обсуждать зерновую сделку.

В тот же день президент РФ Владимир Путин отметил, что Украина должна гарантировать отсутствие угрозы судам в рамках зерновой сделки, при этом ООН следует провести с Киевом работу.

29 октября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что урожай этого года позволяет России полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам. Он также отметил, что Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. т зерна в ближайшие четыре месяца.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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