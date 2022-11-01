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В Госдуме исключили реализацию зерновой сделки на прежних условиях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Возобновление зерновой сделки на прежних условиях невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак. Об этом 1 ноября в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Он напомнил, что Москва предоставила Киеву возможность вывоза зерна, которое должны были доставить в самые бедные и нуждающиеся страны Африки и Азии. Однако этим странам досталось лишь 3–4%, а большая часть ушла в страны Евросоюза.

Договоренности, достигнутые при участии Турции и ООН, перечеркнул президент Украины Владимир Зеленский, который и показал «террористическую сущность киевского режима», продолжил политик.

«Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак», — подчеркнул председатель Госдумы.

Володин указал, что использование коридора безопасности для атак на корабли Черноморского флота России, недопустимо.

«Зерновой сделки на прежних условиях быть не может», — заключил политик.

Ранее во вторник первый заместитель постпреда России при Всемирной организации Дмитрий Полянский отметил, что страны Запада в Совете Безопасности (СБ) ООН не смогли опровергнуть совершение атак на Черноморский флот РФ украинцами при помощи западных кураторов.

По его словам, западные делегации возложили на Россию вину за ситуацию в целом, но никто прямо не отверг обвинений в причастности Киева и его западных кураторов к террористическим актам.

29 октября в Минобороны России сообщили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе. По данным ведомства, она осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове (Николаевская область, Украина).

После этого Россия официально уведомила генсека ООН Антониу Гуттериша о приостановке участия в зерновой сделке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевскому режиму не нужны мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут об Украине. В МИД России уточнили, что сделка приостановлена на неопределенный срок.

Утром 29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Пострадавших не было. Судоходство уже восстановлено. Вместе с тем Минобороны России опубликовало информацию о том, что подготовку к нападению курировали британские специалисты.

Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно Украина подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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