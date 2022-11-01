Лавров заявил Чавушоглу о необходимости гарантий Киева по зерновому коридору

Киев должен предоставить гарантии неиспользования гуманитарного коридора и украинских портов для боевых действий против России. На этих условиях возможно обсуждать зерновую сделку, заявил в понедельник, 31 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Стороны обсудили ситуацию вокруг совершенной Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в городе Севастополь. В ходе беседы Лавров обозначил необходимость обеспечить получение гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации» — сказано в сообщении российского МИД по итогам разговора министров.

В ведомстве подчеркнули, что только при таких условиях возможно обсуждать вопрос о возобновлении движения по коридору безопасности, определенному «черноморской инициативой».

Стороны пришли к согласию в вопросе необходимости принятия ООН и западными странами дополнительных мер по реализации пакетной сделки в части, которая касается российских удобрений и сельскохозяйственной продукции.

Министры иностранных дел России и Турции также обсудили возможные шаги по содействию урегулированию ситуации на Южном Кавказе.

В этот же день президент России Владимир Путин после трехсторонних переговоров России, Армении и Азербайджана в Сочи призвал к гарантиям безопасности со стороны Украины в рамках зерновой сделки. Российский лидер напомнил, что одним из организаторов зерновой сделки выступила ООН, поэтому определенную работу по этому вопросу с Украиной должна провести именно международная организация.

Двумя днями ранее Минобороны РФ заявило, что Москва приостановила участие в зерновой сделке после теракта киевских властей против кораблей в Севастополе. В этот день корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков тогда же рассказал, что в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников.

В ООН заявили о готовности расследовать атаку. Путин в этот же день поблагодарил моряков, отразивших атаки в Черном море. Он добавил, что и подводные, и воздушные беспилотники частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.