Дальше по коридору: движение в черноморской зоне безопасности приостановлено

Движение по зерновому коридору безопасности приостановлено после теракта в Севастополе, который совершила Украина, заявили 31 октября в Минобороны РФ. Президент России Владимир Путин позже подтвердил это решение. Эксперты отмечают, что так называемая зерновая сделка не принесла России ни экономических, ни политических дивидендов и ее было бы логично расторгнуть. Также в этот день были прекращены все мероприятия по призыву граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации. На фронте ВС РФ отбили атаки противника на основных стратегических направлениях и нанесли массированные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины.

Коридор завел в тупик

Движение по коридору безопасности, определенному «Черноморской инициативой», приостановлено «до прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе», говорится в заявлении Минобороны РФ. В военном ведомстве подчеркнули, что Российская Федерация как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие.

— В связи с этим, движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации , — отметили в российском МО.

Там добавили, что в складывающихся условиях не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении «до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать этот маршрут в военных целях». Позже эту позицию подтвердил и глава государства. На пресс-конференции в Сочи по итогам трехсторонних переговоров с лидерами Армении и Азербайджана Владимир Путин подчеркнул: Украина должна гарантировать, что угроз для гражданских судов в черном море создаваться не будет.

— Если Украина долбанет по судам с зерном, то виноваты будем мы как гаранты безопасности гражданских судов, — объяснил президент РФ.

Позицию российской стороны довели до генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и Совета Безопасности ООН. Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива»)» — и ее реализация осуществлялись при посредничестве генсекретаря.

Отмечается, что РФ рассчитывает на содействие международной организации в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных к вывозу сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против России.

В этот же день Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром. На них также обсуждались вопросы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельхозпродукции из украинских портов.

По мнению экс-замгенсека ООН Сергея Орджоникидзе, это соглашение наносит РФ политический ущерб и экономически ничего не дает.

— Мы пошли на это, наверное, в ответ на просьбу генерального секретаря ООН и Турции, — считает он. — Это была добрая воля с нашей стороны. Мы не рассчитывали получить какие-либо дивиденды. Но мы так же не рассчитывали, что за этой сделкой кроются серьезные проблемы, которые подготавливали западные страны и Украина. В частности, диверсию против российского флота. Тот факт, что морские дроны проходили по морским коридорам для перевозки зерна, говорит о том, что эта операция была спланирована заранее. Скорее всего, это делали западные спецслужбы.

Решение приостановить реализацию соглашения — вполне логично, отметил дипломат.

— Мы должны дождаться объяснений: как эти диверсии были произведены через коридоры, выделенные для морских перевозок, — продолжил он. — Я считаю, нам нечего делать в этой сделке. Экономические дивиденды от нее получает Украина. Политически нам это тоже не выгодно — мы таким образом признали проблему вывоза украинского зерна. А в результате обязательства, которые брали на себя и генеральный секретарь ООН, и Турция — они ничего не выполнили. Пора от этой сделки отказаться. Мы, кроме террористических дронов, запущенных по Севастополю, от нее ничего не получили.

Только для добровольцев

Министерство обороны России объявило все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на военную службу граждан из запаса, завершенными. Всему задействованному личному составу военных комиссариатов предписано вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме. Подготовка и вручение повесток прекращаются, сообщили в военном ведомстве.

По поручению министра обороны Сергея Шойгу Генштаб Вооруженных сил РФ направил командующим военных округов и Северного флота указания доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации.

— Дальнейшая работа военкоматов по добору в ряды вооруженных сил будет организована за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной контрактной службы, — подчеркнули в Минобороны РФ.

Вечером 31 октября о завершении мобилизации заявил и Владимир Путин.

— 260 тысяч человек из частично мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку, на этом мобилизация завершена , — подчеркнул президент РФ на пресс-конференции в Сочи.

Он заметил, что намерен уточнить необходимость специального указа.

— Я с юристами поговорю, нужно ли указом завершать мобилизацию, но она завершена, точка поставлена, — заверил глава государства.

На гране коллапса

Вооруженные силы России 31 октября продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и энергетической системы Украины.

— Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены, — рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Достаточно нанести еще один или два массированных удара по энергосистеме Украины, чтобы она приобрела очаговый характер, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Уже первая волна ударов 10 октября показала, что энергосистема уязвима, — рассказал он «Известиям». — Украина заявила, что вышли из строя 40% энергетического комплекса страны, но на самом деле, думаю, около 15%. Причем они сумели эти потери компенсировать резервными, недозагруженными мощностями, а где-то ввести веерные отключения.

Удар 31 октября уничтожил большое количество перетоковых станций на Украине, что разрывает единую энергосистемы страны, отметил эксперт.

— Тут появляется новая проблема — АЭС могут вырабатывать электричество, но доставить ее до потребителя энергосети не могут, — считает он. — По этой причине приходится снижать мощность АЭС, которые потом быстро не нарастишь. Это говорит о том, что Украина оказалась на гране коллапса, который может обрушить всю цивилизацию на территории вокруг Днепра. Для этого остаточно одного мощного удара.

Наемники несут потери

В этот день были отбиты атаки противника на основных стратегических направлениях. Так, на купянском подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВФУ и двум формированиям иностранных наемников. Уничтожено более 110 военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля.

На красно-лиманском направлении противник пытался вести наступательные действия тремя ротными тактическими группами. Все были атаки отражены. Уничтожено более 170 военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей.

На донецком направлении подразделения российской армии продолжали активные действия. За сутки уничтожено более 60 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля, рассказали в военном ведомстве.

На николаево-криворожском пресечены четыре попытки прорыва ВФУ ротными тактическими группами. Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено свыше 70 военнослужащих и наемников, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и одна германская самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000.

За сутки оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили восемь пунктов управления ВФУ, четыре склада боеприпасов, 57 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 1 36 районов сосредоточения войск. Войска ПВО за сутки сбили 13 БПЛА, четыре снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», а также семь противорадиолокационных ракет HARM в районах населенных пунктов Новая Каховка и Антоновка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 328 самолетов, 167 вертолетов, 2393 беспилотных летательных аппарата, 384 зенитных ракетных комплекса, 6213 танков и других боевых бронированных машин, 879 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3540 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6920 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Новая гвардия

Президент России 31 октября присвоил почетное звание «гвардейская» 232-й реактивной артиллерийской бригаде. В указе главы государства говорится, что соединение получило его за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Колонна снабжения старшего сержанта Кирилла Максименко была атакована диверсантами. Он уничтожил трех боевиков. Спустя несколько дней ВФУ атаковали подразделение. Максименко лично ликвидировал более пяти националистов, после чего они отступили, рассказали в военном ведомстве.

Старший лейтенант Дмитрий Мурашов со своим взводом поддерживал огнем российские подразделения, когда группа диверсантов попыталась прорваться вглубь населенного пункта. Умело руководя подчиненными, Дмитрий предотвратил прорыв. Военнослужащие уничтожили четыре бронетранспортера и более 15 боевиков. Оставшиеся в живых диверсанты бежали.

— Смелые и решительные действия Дмитрия Мурашова и его подчиненных позволили пресечь деятельность украинских диверсантов в освобожденном населенном пункте, — отметили в военном ведомстве.