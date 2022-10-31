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Путин призвал к гарантиям безопасности со стороны Украины в рамках зерновой сделки

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Фото: РИА Новости/Sputnik/Бурджу Окутан
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Украина должна гарантировать отсутствие угрозы судам в рамках зерновой сделки, при этом ООН следует провести с Киевом работу, заявил президент РФ Владимир Путин 31 октября после трехсторонних переговоров России, Армении и Азербайджана в Сочи.

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«Украина должна гарантировать, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения России создаваться не будет», — сказал он.

Путин напомнил, что одним из организаторов зерновой сделки выступила ООН, поэтому определенную работу по этому вопросу с Украиной должна провести именно международная организация.

Минобороны РФ 29 октября заявило, что Москва приостановила участие в зерновой сделке после теракта киевских властей против кораблей в Севастополе. В этот день корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков тогда же рассказал, что в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников.

В ООН заявили о готовности расследовать атаку. Путин в этот же день поблагодарил моряков, отразивших атаки в Черном море. Он добавил, что и подводные, и воздушные беспилотники частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины. Это создало угрозу для российских кораблей, которые должны обеспечить безопасность вывоза зерна, и для гражданских судов, которые этим занимаются.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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