Путин и Эрдоган обсудили ситуацию по зерновой сделке

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 1 ноября провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили зерновую сделку. Об этом сообщили в канцелярии президента Турции.

Отмечается, что Эрдоган в переговорах с российским коллегой выразил уверенность, что решение относительно поставок зерна будет найдено. Со своей стороны Турция уверена, что сложности вокруг зерновой сделки будут урегулированы при помощи конструктивного подхода. В этом случае ею также будут поощряться шаги для возвращения к мирным переговорам между Россией и Украиной, указали в канцелярии.

«Заявив, что он уверен, что в этом (зерновой сделке) вопросе, как и во многих других вопросах, Анкара и Москва установят сотрудничество, ориентированное на решение, президент Эрдоган сказал, что, решение зернового кризиса с помощью конструктивного подхода поощрит шаги, которые будут предприняты для возвращения к переговорам (между Москвой и Киевом)», — сообщили журналистам.

Также турецкий лидер отметил, что Турция продолжает выступать с необходимыми инициативами перед всеми сторонами для решения проблем, связанных с реализацией стамбульского меморандума о поставках зерна.

Ранее во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия была вынуждена приостановить свое участие в зерновой сделке после террористической атаки Киева на корабли в Севастополе. Тем не менее РФ продолжит диалог с ООН и Турцией по подписанным в Стамбуле соглашениям.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке 29 октября после атаки со стороны украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. В Минобороны РФ тогда подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли Черноморского флота, которые обеспечивают безопасность «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

31 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу отметил, что Киев должен предоставить гарантии неиспользования гуманитарного коридора и украинских портов для боевых действий против России. На этих условиях возможно обсуждать зерновую сделку.

1 ноября первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в Совете Безопасности (СБ) Всемирной организации не смогли опровергнуть совершение атак на Черноморский флот РФ украинцами при помощи западных кураторов. Он добавил, что после предоставленных Россией доказательств в ответ западные делегации возложили на Россию вину за ситуацию в целом, но никто прямо не отверг обвинений в причастности Киева и его западных кураторов к террористическим актам.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.