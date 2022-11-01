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В ООН не смогли опровергнуть совершение атак на Черноморский флот Киевом

Полянский: Запад не опроверг в ООН совершение атак украинцами на Черноморский флот при помощи кураторов
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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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В Совете Безопасности (СБ) ООН не смогли опровергнуть совершение атак на Черноморский флот РФ украинцами при помощи западных кураторов. Об этом 1 ноября заявил первый заместитель постпреда России при Всемирной организации Дмитрий Полянский.

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Он рассказал, что 31 октября в СБ ООН прошло заседание, которое было созвано Россией в связи с украинскими атаками на корабли Черноморского флота в Севастополе 29 октября. Эти корабли в том числе обеспечивали функционирование зерновой сделки по экспорту зерна из украинских портов.

«Мы привели факты, опираясь на информацию из Минобороны России, указали на то, что Россия вынуждена приостановить участие в сделке. Кроме того, мы дали и статистику по выполнению самой сделки, к которой у нас было много вопросов и до произошедших инцидентов», — отметил Полянский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в ответ западные делегации возложили на Россию вину за ситуацию в целом, но никто прямо не отверг обвинений в причастности Киева и его западных кураторов к террористическим актам.

«Мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов», — подчеркнул заместитель постпреда.

Также, по словам, Полянского, замгенсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс признал, что использование гуманитарных коридоров в военных целях противоречит достигнутым в Стамбуле договоренностям.

Ранее, 29 октября, в Минобороны России сообщили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе. Известно, что она осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове (Николаевская область, Украина).

После этого Россия официально уведомила генсека ООН Антониу Гуттериша о приостановке участия в зерновой сделке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевскому режиму не нужны мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут об Украине. Поэтому, по ее словам, терактами и ядерным шантажом они готовы напоминать о себе.

Утром 29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Пострадавших не было. Судоходство уже восстановлено. Вместе с тем Минобороны России опубликовало информацию о том, что подготовку к нападению курировали британские специалисты.

Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно Украина подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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