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В ООН спрогнозировали возобновление движения судов с зерном 3 ноября

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Фото: TASS/Zuma
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Движение сухогрузов с продовольствием в рамках черноморской зерновой инициативы может начаться в четверг. Своими ожиданиями поделился постоянный координатор ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле Амир Абдулла во вторник, 1 ноября.

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«Экспорт зерна и продовольствия из украинских портов необходимо продолжать. Хотя движение судов не запланировано на 2 ноября в рамках черноморской зерновой инициативы, мы ожидаем, что загруженные суда выйдут в море в четверг (3 ноября. — Ред.)», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

1 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром, где в ходе разговора было продолжено обсуждение темы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках черноморской зерновой инициативы.

Утром 29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Минобороны России опубликовало информацию о том, что подготовку к нападению курировали британские специалисты. Тогда же в ведомстве сообщили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 29 октября отметила, что киевскому режиму не нужны мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут об Украине. В МИД России уточнили, что сделка приостановлена на неопределенный срок.

Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно Украина подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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