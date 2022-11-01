Американский сенатор назвал «величайший грех» Байдена

За время своего правления президент США Джо Байден сделал очень много вещей, которые ослабили страну. Однако его главный грех — отказ от независимости в энергетике, заявил 31 октября сенатор-республиканец Джон Баррассо.

«Величайший грех президента Байдена заключается в отказе от энергетической независимости Америки. У нас она была, но сейчас у нас ее нет», — отметил политик в эфире Fox News.

Как образно выразился Баррассо, из-за политики Байдена США поставлены в такое положение, когда у всей страны «на спине висит бумажка с надписью: «Пни меня». Поэтому в такой ситуации не стоит удивляться недавнему отказу Саудовской Аравии увеличить добычу нефти по просьбе США, отметил политик.

По мнению сенатора, администрация Белого дома пребывает под влиянием «климатических экстремистов», которые душат американскую энергетику. При этом при попустительстве Байдена произошли и другие события, ослабившие США, — это всплеск инфляции и колоссальный рост преступности, указал Баррассо.

Ранее в этот же день стало известно, что Джо Байден пригрозил ввести налог на сверхприбыль нефтекомпаниям, если они не будут бороться с высокими ценами на бензин.

26 октября обозреватель The Federalist Тристан Джастис заявил, что Байден злоупотребляет властью в попытке сбить цены на бензин. Автор напомнил, что американский лидер запретил разрабатывать новые месторождения газа и нефти на государственных землях в течение 18 месяцев, заморозил инвестиции в отрасли, а также заблокировал планы по строительству крупного завода.

В этот же день стало известно, что американский стратегический резерв нефти уменьшился до 401,7 млн баррелей. Это минимальный показатель с мая 1984 года.

20 октября министерство энергетики США выставило на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов. На рынок вышло всего 12 млн баррелей малосернистой сырой нефти и 3 млн баррелей высокосернистой из трех нефтехранилищ.

В начале октября страны ОПЕК+ приняли решение по нефти на заседании министерского мониторингового комитета. Из него следует, что страны должны сократить добычу черного золота с ноября на 2 млн баррелей в сутки. На фоне новости стоимость Brent поднялась выше отметки $93 за бочку.