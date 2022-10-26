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Запасы нефти в резерве США опустились до минимума с 1984 года

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Фото: REUTERS/Bing Guan
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Стратегический американский резерв нефти уменьшился до 401,7 млн баррелей. Об этом говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства 26 октября.

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Из-за того, что Белый дом регулярно выбрасывает крупные партии нефти из резерва, запасы сырья снизились за несколько дней на 3,4 млн. баррелей или на 0,8%.

В настоящее время показатель равен данным минимума мая 1984 года.

По данным аналитиков, цена на нефть Brent составит в конце 2022 года $93, в 2023 она поднимется до $95 за баррель.

«Возможные перебои с поставками нефти и более медленный, чем ожидалось, рост добычи сырой нефти могут повысить цены на нефть, а возможность более медленного, чем прогнозировалось, экономического роста может способствовать снижению цен на это сырье», — подчеркнули эксперты.

20 октября министерство энергетики США выставило на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов. На рынок вышло всего 12 млн баррелей малосернистой сырой нефти и 3 млн баррелей высокосернистой из трех нефтехранилищ.

Анонсировал продажу президент США Джо Байден. 19 октября он заявил, что это должно помочь снизить цены на сырье.

В начале октября страны ОПЕК+ приняли решение по нефти на заседании министерского мониторингового комитета. Из него следует, что страны должны сократить добычу черного золота с ноября на 2 млн баррелей в сутки. На фоне новости стоимость Brent поднялась выше отметки $93 за бочку. В ближайший месяц цена может вырасти до $100 за баррель.

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