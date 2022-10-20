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США выставили на продажу запланированный выпуск нефти из запасов

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Фото: REUTERS/Kathleen Flynn
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Министерство энергетики США выставило на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов. Об этом ведомство сообщило 18 октября.

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На рынок вышло 12 млн баррелей малосернистой сырой нефти и 3 млн баррелей высокосернистой из трех нефтехранилищ. Их продажа уже началась, подача заявок продлится до 25 октября. Поставка по контрактам ожидается в декабре.

Высвобождение 15 млн баррелей происходит в рамках анонсированного в марте плана по выпуску 180 млн баррелей в течение полугода и станет последней поставкой в рамках данной программы.

19 октября президент США Джо Байден объявил, что из стратегических резервов выйдут еще 15 млн баррелей сырой нефти. По его словам, это поможет снизить цены на сырье. Он отметил, что всего в запасах у США имеется 400 млн баррелей нефти.

Ранее, 13 октября, Байден пообещал в ближайшее время рассказать о мерах администрации, направленных на снижение цен на бензин в США. Однако от дополнительных подробностей он воздержался.

8 октября президент США заявил, что Россия и Саудовская Аравия виноваты в росте цен на бензин в стране. Как отметил американский лидер, правительство США прикладывает все усилия для увеличения рабочих мест в стране, привлечения инвестиций в компании и борьбы с инфляцией. По его словам, он смог снизить цену на бензин более чем на $1,6 за галлон, но она постепенно повышается из-за действий РФ и Саудовской Аравии.

До этого, 6 октября, обозреватель британской газеты The Telegraph Бен Марлоу написал, что соглашение стран ОПЕК+ и России о снижении добычи нефти стало унижением для Байдена. Автор отмечал, что такое решение показывает ухудшение отношений США с Саудовской Аравией, а также укрепление ее связей с Россией.

Страны ОПЕК+ приняли решение по нефти на заседании министерского мониторингового комитета 5 октября. Из него следует, что страны должны сократить производство черного золота с ноября на 2 млн баррелей в сутки. На фоне новости стоимость Brent поднялась выше отметки $93 за бочку. В ближайший месяц цена может вырасти до $100 за баррель, спрогнозировали аналитики.

Между тем 4 октября стало известно, что сокращение добычи нефти стран ОПЕК+ может плохо отразиться на демократах во время промежуточных выборов в конгресс США в ноябре. Отмечается, что глава Белого дома не смог убедить принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.

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