РФ продолжит поддержку стран Африки после приостановки участия в зерновой сделке

Россия продолжит поддержку африканских стран после приостановки участия в зерновой сделке, сообщил 31 октября журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Он также указал, что Россия после приостановки своего участия в зерновой сделке продолжает находиться в контакте с руководством многих стран Африки.

«Мы в контакте с руководством многих очень стран, особенно, конечно, африканских, которые нуждаются в поддержке в поставках продовольствия и удобрений. Такие контакты у нас идут и предстоят еще» — подчеркнул Богданов.

Кроме того, по мнению Богданова, африканские партнеры с пониманием относятся к позиции России относительно зерновой сделке.

Ранее в понедельник постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов отметил в беседе с «Известиями», что Киев, используя зерновой коридор для атак на российский флот, сработал против себя и своих западных партнеров. По его словам, Россия уже официально уведомила Генсекретаря ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) и главу Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, ответственных от ООН за «зерновую сделку», о принятом РФ решении.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке 29 октября. Это решение было принято после произошедшей в тот же день атаки со стороны украинской армии по кораблям Черноморского флота и гражданским судам в Севастополе. В Минобороны РФ тогда подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли Черноморского флота, которые обеспечивают безопасность «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

На следующий день стало известно о намерениях генсека ООН Антониу Гутерриша добиться возобновления участия России в зерновой сделке.

Как указал заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, решения по дальнейшей судьбе зерновой сделке со стороны России будут приниматься только после прояснения всех обстоятельств атаки Украины на корабли Черноморского флота и заседания Совета Безопасности ООН.

После соответствующего решения Москвы президент США Джо Байден назвал решение России возмутительным. По его мнению, у РФ якобы не было никаких причин выходить из зерновой сделки. Евросоюз в свою очередь призвал Россию изменить свое решение.

Как указал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, урожай этого года позволяет России полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам. Он также отметил, что Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. т зерна в ближайшие четыре месяца.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил в свою очередь, что российские компании — экспортеры зерна готовы снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.