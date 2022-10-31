Реклама
Прямой эфир
Мир
The Hill предрекло США трудности из-за санкций на алюминий из РФ
Мир
СМИ узнали о направлении авианосной ударной группы в Европу
Мир
Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии
Общество
Синоптик предупредил о ливнях со снегом в Центральной России
Мир
В Союзе экспортеров зерна заявили о продолжении поставок в нуждающиеся страны
Мир
Посольство РФ раскритиковало Канаду за позицию по зерновой сделке
Армия
Генштаб пообещал не направлять призывников в зону проведения СВО
Армия
Боец «Вагнера» сообщил о стягивании сил к Артемовску
Мир
В Белоруссии предупредили об ответе на провокации Украины
Общество
В России усилят защиту энергообъектов от атак беспилотников
Мир
Посольство РФ обвинило Лондон в участии в атаке на Севастополь
Мир
СКЦ провел заседание по приостановке участия РФ в зерновой сделке

«Известия»: решение Киева, Анкары и ООН по движению судов ни к чему не обязывает Россию

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Принятые Украиной, Турцией и ООН решения о движении судов в рамках зерновой сделки ни к чему не обязывают Россию. Об этом в воскресенье, 30 октября, заявил «Известиям» российский источник.

Срывная волна: есть ли шанс на возобновление зерновой сделки
И как мир отреагировал на выход России из черноморской инициативы после украинских терактов

«Мы приостановили участие [в «зерновой сделке»] и официально об этом в СКЦ довели. Принятые решения без нас [если они приняты] ни к чему не обязывают», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле провели заседание по приостановке участия России в зерновой сделке.

Российская сторона оповестила СКЦ о приостановке участия в договоренностях, в том числе касаемо проведения инспекций, на неопределенный срок. При этом Россия намерена продолжить диалог с ООН и делегацией Турции в координационном центре.

В этот же день СКЦ сообщил о согласовании Украиной, Турцией и ООН плана движения 16 судов 31 октября в Черном море в рамках зерновой сделки.

О временной приостановке сделки российская сторона официально уведомила генсека ООН Антониу Гуттериша 29 октября. Соответствующее уведомление получил и координатор ООН при Совместном координационном центре (СКЦ) и передал их представителям Турции и Украины.

Основная причина выхода России из сделки ― атаки киевских властей на корабли Черноморского флота.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что зерновую сделку сорвали президент Украины Владимир Зеленский и его боевики под руководством британских специалистов.

Также заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что решения по зерновой сделке со стороны России будут уместны только после прояснения всех обстоятельств атаки Украины на корабли Черноморского флота и заседания Совета Безопасности ООН.

Зерновая сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022