«Известия»: решение Киева, Анкары и ООН по движению судов ни к чему не обязывает Россию

Принятые Украиной, Турцией и ООН решения о движении судов в рамках зерновой сделки ни к чему не обязывают Россию. Об этом в воскресенье, 30 октября, заявил «Известиям» российский источник.

«Мы приостановили участие [в «зерновой сделке»] и официально об этом в СКЦ довели. Принятые решения без нас [если они приняты] ни к чему не обязывают», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле провели заседание по приостановке участия России в зерновой сделке.

Российская сторона оповестила СКЦ о приостановке участия в договоренностях, в том числе касаемо проведения инспекций, на неопределенный срок. При этом Россия намерена продолжить диалог с ООН и делегацией Турции в координационном центре.

В этот же день СКЦ сообщил о согласовании Украиной, Турцией и ООН плана движения 16 судов 31 октября в Черном море в рамках зерновой сделки.

О временной приостановке сделки российская сторона официально уведомила генсека ООН Антониу Гуттериша 29 октября. Соответствующее уведомление получил и координатор ООН при Совместном координационном центре (СКЦ) и передал их представителям Турции и Украины.

Основная причина выхода России из сделки ― атаки киевских властей на корабли Черноморского флота.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что зерновую сделку сорвали президент Украины Владимир Зеленский и его боевики под руководством британских специалистов.

Также заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что решения по зерновой сделке со стороны России будут уместны только после прояснения всех обстоятельств атаки Украины на корабли Черноморского флота и заседания Совета Безопасности ООН.

Зерновая сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.