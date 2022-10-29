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Политолог оценил вероятность причастности Великобритании к взрывам на СП

Политолог Светов не исключил, что к взрывам на «Северных потоках» могут быть причастны британские специалисты
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer
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Великобритания может стоять за диверсиями на газопроводах «Северный поток», поскольку Соединенное Королевство славится хорошими специалистами в области проведения подводных операций. Такое мнение выразил 29 октября в беседе с «Известиями» политолог Юрий Светов.

Ранее в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что, по имеющимся данным ведомства, представители военно-морских сил (ВМС) Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации в подрыве газопроводов «Северных потоков».

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«Англичане — крупные специалисты подводных операций. Мы про себя можем вспомнить историю, когда руководитель СССР Никита Хрущев прибыл на крейсере в Великобританию с официальным визитом, то этот корабль пытались осматривать английские боевые пловцы, и один из них во время этой операции погиб. До сих пор не говорят правду, что именно там случилось», — отметил Светов.

Политолог также считает, что случившиеся диверсии на «Северных потоках» и вовсе были подготовлены заранее, еще во время строительства газопровода.

«Думаю, ее заложили тогда, когда Дания препятствовала завершению строительства, отказывала в выдаче разрешений, ссылаясь на нерест рыб и еще что-то. Пока была приостановка, тогда взрывчатку и заложили», — полагает Светов.

Эксперт также напомнил и о случившейся в 2015 году истории вокруг газопровода, когда при его плановом обследовании был обнаружен уничтожитель мин НАТО «Морская лиса». Взрывное устройство лежало в пространстве между трубопроводами. Тогда его извлекли и обезвредили шведские силы, а транспортировку газа возобновили. Как отмечали в «Газпроме», в НАТО в свою очередь заявляли, что уничтожитель мин якобы потерялся на учениях. По мнению Светова, сегодня, обращая внимание эти факты, «пазл начинает складываться».

Кроме того, политолог не исключил, что атаку украинских войск на Севастополь тоже могли курировать англичане. Также он счел подозрительным полет американского беспилотника в 100 км от Севастополя.

В конце сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» было зафиксировано падение давления и утечка газа. Позже представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе трубопроводов в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Президент России Владимир Путин назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.

Германия, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов. В Дании и Швеции после осмотра места ЧП подтвердили, что газопроводы были повреждены из-за взрывов. России же отказали в допуске к расследованию произошедшего.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в свою очередь о безуспешных попытках России получить доступ к расследованию. Он отметил, что все подобные попытки РФ «натыкаются на стену нежелания» взаимодействовать и докопаться до истины, которая, по его словам, удивит многих в европейских странах.

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