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Дроны-камикадзе уничтожили укрытия личного состава ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ) при помощи дронов были уничтожены укрытия для личного состава вооруженных сил Украины (ВСУ). Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова 28 октября показала работу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВДВ в зоне спецоперации.

Как отметила корреспондент, сначала происходит вылет беспилотника-разведчика, который выясняет точное местоположение цели, а только после получения задачи по уничтожению объекта в ход идет высокоточный беспилотный летательный аппарат с осколочно-фугасной боевой частью. Такие БПЛА называют камикадзе.

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«Артиллерия наносит огневое поражение больше площадное, и идет большой расход боеприпасов. Соответственно, барражирующие боеприпасы позволяют сразу же наносить огневое поражение точно в цель», — рассказал начальник штаба соединения ВДВ Александр.

По словам Графчиковой, запускать дрона-камикадзе можно даже с неподготовленных площадок. Например, с крыши автомобиля. Причем с большего расстояния, чем артиллерийские боеприпасы. Это обеспечивает безопасность личного состава, так как отследить место запуска практически невозможно.

Кроме того, в процессе полета можно корректировать направление. Погрешность составляет всего 5–10 м. Беспилотник может провести в небе до 30 минут, учитывая скорость. Он может развивать до 130 км /ч, этого достаточно, чтобы добраться до цели и поразить противника.

После запуска беспилотник подразделения ВДВ барражировал в воздухе, зафиксировал цель, выполнил пикирование и нанес удар по объекту ВСУ, уничтожив его. Корреспондент отметила, что несколько дней назад десантники уничтожили три пикапа и 17 украинских военнослужащих.

«Выдвинулись на цель данным летательным аппаратом, скорректировали и уничтожили технику и живую силу противника. Уничтожили как первым, так и вторым, можно сказать добили», — сказал техник БПЛА ВДВ Денис.

Графчикова подчеркнула, что при необходимости есть возможность запустить рой управляемых боеприпасов, один за другим. По ее словам, они уничтожат как легкую бронированную технику, так и живую силу противника.

«Данный комплекс нам помогает для предотвращения наступательных действий противника, поражая легкобронированную и бронированную технику и, соответственно, личный состав противника. Данным комплексом были поражены цели в лесном массиве при подготовке противником наступательных действий. Целью была у нас боевая машина пехоты и личный состав до 15 человек. По данным воздушной разведки были обнаружены и переданы нам координаты. При подготовки беспилотного ударного судна осуществили запуск и по видеофиксации нашего беспилотного разведчика было нанесено поражение точно в цель», — рассказал начальник расчета БПЛА Дмитрий.

Ранее, 17 октября, «Известия» показали работу дронов на линии сопрокосновения в районе Артемовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также БПЛА под руководством разведчиков Восточного военного округа (ВВО).

15 октября российский ударный беспилотник «Ланцет» ликвидировал комплекс противовоздушной обороны С-300 Украины на запорожском направлении. После удара БЛА сдетонировал боекомплект ПВО.

Между тем 4 октября расчеты многофункциональных беспилотников «Орлан-10» предотвратили наступление украинских диверсантов. Отмечается, что в ходе проведения спецоперации БПЛА ведут круглосуточную воздушную разведку по выявлению противника, а также по предупреждению своих войск.

До этого, 15 сентября, военкор «Известий» Валентин Трушнин продемонстрировал работу беспилотников на угледарском направлении. Сообщалось, что украинские боевики активно используют муляжи и создают ложные цели, чтобы вызвать на них огонь артиллерии.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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