Российские беспилотники предотвратили наступление украинских диверсантов

Расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» Западного военного округа распознали передвижение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) украинских войск, после чего националистов удалось ликвидировать. Об этом 4 октября сообщило Минобороны.

«Мы получили информацию, что в каком-то квадрате вылезла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) противника. Полетели туда, посмотрели — действительно, передвижение личного состава. Техника была легкобронированная — пикапы. Начали работать с артиллерией, и ДРГ противника отступила с большими потерями», — сказал командир роты беспилотных летательных аппаратов Алексей.

Он также отметил, что в ходе проведения спецоперации расчеты ведут круглосуточную воздушную разведку по выявлению противника, а также по предупреждению своих войск.

На этот раз задача «Орлана» состояла в том, чтобы патрулировать заданную территорию и фиксировать любые передвижения противника. Успешное достижение поставленной цели позволило российским военным ликвидировать украинских диверсантов и не допустить их наступления на освобожденные территории.

Расчеты постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления позиции украинских войск и националистических батальонов. Украинские военные прикрываются мирными жителями как «живым щитом» и применяют тактику террористов в ходе ведения боевых действий с целью разместить опорные пункты, а также огневые точки, самоходные артиллерийские установки, бронетехнику и склады военного имущества в частных жилых секторах и объектах социальной инфраструктуры.

Беспилотники активно применяются с начала спецоперации по защите Донбасса и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня. БЛА, сопровождая колонну, не раз вовремя предупреждали о засадах противника и спасали жизни товарищей.

Ранее, 15 сентября, военкор «Известий» Валентин Трушнин продемонстрировал работу беспилотников на угледарском направлении. Сообщалось, что украинские боевики активно используют муляжи и создают ложные цели, чтобы вызвать на них огонь артиллерии.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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