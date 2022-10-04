Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские беспилотники предотвратили наступление украинских диверсантов
Армия
Военкоматы ЦВО отправили мобилизованных в пункты приема личного состава
Экономика
ЦБ может ужесточить требования к ипотеке под низкий процент
Мир
Во Франции заявили о готовности в ближайшие дни нового пакета антироссийских санкций
Армия
Призванные из запаса военнослужащие выполнили боевые стрельбы пушек «Гиацинт»
Мир
Выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела 4,6 тыс. км
Мир
Гендиректор Запорожской АЭС признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами
Общество
На «Госуслугах» запустили запись в добровольцы на спецоперацию
Экономика
Минприроды пересмотрит норматив тарифа за вывоз мусора
Мир
Северная Корея поприветствовала вхождение новых регионов в состав России
Армия
Космические войска РФ провели эксперименты с иностранными спутниками на орбите
Сюжет:

Российские беспилотники предотвратили наступление украинских диверсантов

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» Западного военного округа распознали передвижение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) украинских войск, после чего националистов удалось ликвидировать. Об этом 4 октября сообщило Минобороны.

«Мы получили информацию, что в каком-то квадрате вылезла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) противника. Полетели туда, посмотрели — действительно, передвижение личного состава. Техника была легкобронированная — пикапы. Начали работать с артиллерией, и ДРГ противника отступила с большими потерями», — сказал командир роты беспилотных летательных аппаратов Алексей.

С высоких позиций: как беспилотники помогают бороться с артиллерией ВСУ
По мнению военных экспертов, ее подавление — обязательное условие для успешного наступления

Он также отметил, что в ходе проведения спецоперации расчеты ведут круглосуточную воздушную разведку по выявлению противника, а также по предупреждению своих войск.

На этот раз задача «Орлана» состояла в том, чтобы патрулировать заданную территорию и фиксировать любые передвижения противника. Успешное достижение поставленной цели позволило российским военным ликвидировать украинских диверсантов и не допустить их наступления на освобожденные территории.

Расчеты постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления позиции украинских войск и националистических батальонов. Украинские военные прикрываются мирными жителями как «живым щитом» и применяют тактику террористов в ходе ведения боевых действий с целью разместить опорные пункты, а также огневые точки, самоходные артиллерийские установки, бронетехнику и склады военного имущества в частных жилых секторах и объектах социальной инфраструктуры.

Беспилотники активно применяются с начала спецоперации по защите Донбасса и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня. БЛА, сопровождая колонну, не раз вовремя предупреждали о засадах противника и спасали жизни товарищей.

Ранее, 15 сентября, военкор «Известий» Валентин Трушнин продемонстрировал работу беспилотников на угледарском направлении. Сообщалось, что украинские боевики активно используют муляжи и создают ложные цели, чтобы вызвать на них огонь артиллерии.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022