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«Известия» показали работу беспилотников в ДНР

«Известия» показали работу беспилотников в ДНР под руководством разведчиков ВВО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков запечатлел работу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) под руководством разведчиков Восточного военного округа (ВВО).

Как отметил журналист, предварительно к аппарату крепят осколочный боеприпас для гранатомета АГС-17. Затем управляемый дрон вылетает из засады. На выполнение задачи есть всего час из-за заряда аккумулятора. Однако, по словам корреспондента, этого хватает добраться до замаскированных позиций вооруженных сил Украины (ВСУ), и вернуться обратно. Весь полет полностью контролируется оператором.

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«В составе разведподразделений мы очень часто применяем беспилотные летательные аппараты для нанесения точечных ударов противнику по легкобронированной и по живой силе при помощи мин, которые мы скидываем с подвесов беспилотников. Противник постоянно пытается закрепиться, то есть проводит очень много земляных работ, а мы не даем его производить эти работы в полном объеме», — рассказал старший разведчик артиллерийского дивизиона с позывным «Горный».

По его словам, как только военнослужащие замечают движение в окопах на опорных пунктах противника, они сразу же высылают БПЛА.

Корреспондент Ольков уточнил, что противник не сможет спастись, так как от удара с воздуха не спасет ни одно укрытие. При этом воздушные патрули контролируют все передвижения противника и бьют точно по позициям ВСУ. Согласно информации журналиста, зона поражения составляет более 20 м.

Кроме того, к воздушным ударам также подключаются артиллерия и наземные группы, которые ведут прицельный огонь по тяжелой технике противника и наносят добивающие удары.

Для поражения легкобронированной техники ВСУ с беспилотника разведчики используют гранаты Ф-1 и РГД-5.

После выполнение боевой задачи наземные группы маскируются, а боевые дроны возвращаются обратно для подготовки к следующему вылету.

Ранее, 15 октября, российский ударный беспилотник «Ланцет» ликвидировал комплекс противовоздушной обороны С-300 Украины на запорожском направлении. После удара БЛА детонировал боекомплект ПВО.

Между тем 4 октября расчеты многофункциональных беспилотников «Орлан-10» предотвратили наступление украинских диверсантов. Отмечается, что в ходе проведения спецоперации БПЛА ведут круглосуточную воздушную разведку по выявлению противника, а также по предупреждению своих войск.

До этого, 15 сентября, военкор «Известий» Валентин Трушнин продемонстрировал работу беспилотников на угледарском направлении. Сообщалось, что украинские боевики активно используют муляжи и создают ложные цели, чтобы вызвать на них огонь артиллерии.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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