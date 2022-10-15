Российский беспилотник «Ланцет» уничтожил комплекс ПВО ВСУ

Российский ударный беспилотник «Ланцет» ликвидировал комплекс противовоздушной обороны С-300 Украины на запорожском направлении. Об этом «РИА Новости» 15 октября рассказал источник в российских силовых структурах.

Агентство обнародовало запись с аэровидеосъемки, на которой запечатлено поражение пусковых установок украинского комплекса ПВО.

После удара беспилотным летательным аппаратом детонировал боекомплект ПВО.

13 октября Министерство обороны РФ впервые опубликовало видео с применением модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским боевикам. «Ланцет» — разработка компании ZALA AERO концерна «Калашников». Такое оружие может находиться в воздухе долгое время и самостоятельно выискивать цель.

О том, что Вооруженные силы (ВС) РФ начали применять для уничтожения пехоты и техники украинских войск «Ланцеты», стало известно 21 июля 2022 года. Как тогда сообщалось, после модернизации продолжительность полета «Ланцетов» увеличена до одного часа, а осколочно-фугасная боевая часть боеприпаса стала более могущественной с массой более 5 кг. Кроме того, новые «Ланцеты» получили одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвосте.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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