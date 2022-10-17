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Военкор «Известий» показал работу дронов на линии соприкосновения в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Даниил Левин показал 17 октября работу дронов на линии сопрокосновения в районе Артемовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

По словам российских военнослужащих, аппараты передают разведке координаты позиций украинских боевиков. Дальность полета аппарата — 15 км, выше 1 км он не поднимается.

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«Враг не скроется», — заверили военные.

«Артиллерийская дуэль в этих местах не прекращается», — подчеркнул журналист.

Через несколько минут после взлета дрона корреспонденту показали передаваемую аппаратом картинку. На ней можно увидеть позиции украинских националистов и их передвижения.

После передачи данных российская артиллерия открывает огонь по боевикам.

Ранее в понедельник корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал о работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) под руководством разведчиков Восточного военного округа (ВВО). По его словам, предварительно к аппарату крепят осколочный боеприпас для гранатомета АГС-17, после чего управляемый дрон вылетает из засады.

Часового заряда аккумулятора хватает добраться до замаскированных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вернуться обратно. Весь полет полностью контролируется оператором.

4 октября расчеты многофункциональных беспилотников «Орлан-10» предотвратили наступление украинских диверсантов. Отмечается, что в ходе проведения спецоперации БПЛА ведут круглосуточную воздушную разведку по выявлению противника, а также по предупреждению своих войск.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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