Опрос показал недовольство политикой Байдена большинства жителей США

Более 50% жителей США недовольны работой президента страны Джо Байдена. Об этом следует из данных опроса университета Монмут, опубликованных 20 октября.

«Большинство американцев думает, что президент Джо Байден не прикладывает достаточно усилий, чтобы решить вопросы, беспокоящие население, включая инфляцию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 46% опрошенных выделили инфляцию основной проблемой в стране. Около 38% указали, что главная проблема США — выборы и голосование.

Также респонденты выделяли высокий уровень преступности (37%), миграционный кризис (34%), безработицу (32%), законодательство по абортам (30%) и другое. Отмечается, что общее недовольство президентом высказало более чем 50% населения.

Исследование проводилось с 13 по 17 октября среди 808 взрослых граждан страны, отобранных случайной выборкой. В ходе опроса респондентов просили назвать девять основных проблем, с которыми государству необходимо разобраться в кратчайшие сроки.

24 октября член конгресса Клаудия Тенни в интервью Fox News заявила, что США фактически управляет не Джо Байден, а «теневое правительство». Тенни уточнила, что когнитивные проблемы мешают Байдену быть достаточно компетентным для должности президента страны. Ему следует пройти тест, чтобы доказать свои умственные способности, добавила конгрессвумен.

В этот же день в интервью телеканалу MSNBC Байден заверил, что всё еще энергичен. Он посоветовал избирателям понаблюдать за ним. По мнению американского лидера, судить о его способностях надо по тому, осталась ли у него прежняя страсть к работе.

Кроме того, президент США заявил, что американцы вправе беспокоиться за его здоровье перед предстоящими выборами. Байден уточнил, что избиратели имеют право на беспокойство за людей его возраста.

В следующем месяце главе Белого дома исполнится 80 лет.

22 октября Байден сообщил о планах участвовать в президентских выборах 2024 года. Американский лидер уточнил, что формальное решение участвовать в предвыборной гонке обяжет его «вести себя как кандидату».

Накануне телеведущий Fox News Шон Хэннити высказал сомнение в психическом здоровье Байдена. Он допустил, что президент выполняет чьи-то приказы.