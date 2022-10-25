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Опрос показал недовольство политикой Байдена большинства жителей США

Университет Монмут: более 50% жителей США недовольны работой Байдена
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Более 50% жителей США недовольны работой президента страны Джо Байдена. Об этом следует из данных опроса университета Монмут, опубликованных 20 октября.

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«Большинство американцев думает, что президент Джо Байден не прикладывает достаточно усилий, чтобы решить вопросы, беспокоящие население, включая инфляцию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 46% опрошенных выделили инфляцию основной проблемой в стране. Около 38% указали, что главная проблема США — выборы и голосование.

Также респонденты выделяли высокий уровень преступности (37%), миграционный кризис (34%), безработицу (32%), законодательство по абортам (30%) и другое. Отмечается, что общее недовольство президентом высказало более чем 50% населения.

Исследование проводилось с 13 по 17 октября среди 808 взрослых граждан страны, отобранных случайной выборкой. В ходе опроса респондентов просили назвать девять основных проблем, с которыми государству необходимо разобраться в кратчайшие сроки.

24 октября член конгресса Клаудия Тенни в интервью Fox News заявила, что США фактически управляет не Джо Байден, а «теневое правительство». Тенни уточнила, что когнитивные проблемы мешают Байдену быть достаточно компетентным для должности президента страны. Ему следует пройти тест, чтобы доказать свои умственные способности, добавила конгрессвумен.

В этот же день в интервью телеканалу MSNBC Байден заверил, что всё еще энергичен. Он посоветовал избирателям понаблюдать за ним. По мнению американского лидера, судить о его способностях надо по тому, осталась ли у него прежняя страсть к работе.

Кроме того, президент США заявил, что американцы вправе беспокоиться за его здоровье перед предстоящими выборами. Байден уточнил, что избиратели имеют право на беспокойство за людей его возраста.

В следующем месяце главе Белого дома исполнится 80 лет.

22 октября Байден сообщил о планах участвовать в президентских выборах 2024 года. Американский лидер уточнил, что формальное решение участвовать в предвыборной гонке обяжет его «вести себя как кандидату».

Накануне телеведущий Fox News Шон Хэннити высказал сомнение в психическом здоровье Байдена. Он допустил, что президент выполняет чьи-то приказы.

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