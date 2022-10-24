В США заявили о фактическом «отстранении» Байдена от управления

США фактически управляет не президент Джо Байден, а «теневое правительство». Об этом в воскресенье, 23 октября, заявила член конгресса Клаудия Тенни в интервью Fox News.

«Он [американский лидер] напоминает мне восковую фигуру мадам Тюссо. Он выходит, его заводят, и он излагает тезисы, которые ему преподносит его теневое правительство, персонал, стоящий за ним», — сказала она.

Тенни уточнила, что когнитивные проблемы мешают Байдену быть достаточно компетентным для должности президента страны. Ему следует пройти тест, чтобы доказать свои умственные способности, добавила конгрессвумен.

Соответствующим образом она прокомментировала интервью на MSNBC, во время которого президент Соединенных Штатов Америки, как показалось, потерял сознание.

Ранее в воскресенье в интервью телеканалу MSNBC Байден заверил, что всё еще энергичен. Он посоветовал избирателям понаблюдать за ним. По мнению американского лидера, судить о его способностях надо по тому, осталась ли у него прежняя страсть к работе.

Кроме того, президент США заявил, что американцы вправе беспокоиться за его здоровье перед предстоящими выборами. Байден уточнил, что избиратели имеют право на беспокойство за людей его возраста.

В следующем месяце главе Белого дома исполнится 80 лет.

22 октября Байден сообщил о планах участвовать в президентских выборах 2024 года. Американский лидер уточнил, что формальное решение участвовать в предвыборной гонке обяжет его «вести себя как кандидату».

Накануне телеведущий Fox News Шон Хэннити высказал сомнение в психическом здоровье Байдена. Он допустил, что президент выполняет чьи-то приказы.