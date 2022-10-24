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Байден признал право американцев беспокоиться за его здоровье

Президент США Байден признал, что общественность вправе беспокоиться за его здоровье
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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Президент США Джо Байден в интервью для MSNBC отметил, что американцы вправе беспокоиться за его здоровье перед предстоящими выборами.

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На вопрос, должна ли общественность отдавать за его кандидатуру голоса, учитывая его возраст и возможное ухудшение здоровья, президент ответил, что избиратели имеют право на беспокойство за людей его возраста.

«Лучший способ вынести суждение — это понаблюдать за мной. Замедляюсь ли я? Теряю ли я прежний темп? <...> Завтра я могу заболеть, завтра я могу умереть», — сказал 24 октября американский лидер во время интервью.

22 октября Байден сообщил о планах участвовать в президентских выборах 2024 года. Американский лидер уточнил, что формальное решение участвовать в предвыборной гонке обяжет его «вести себя как кандидат».

21 октября телекомпания NBC сообщила, что первая леди Штатов Джилл Байден оценивает намерение своего мужа баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году положительно. При этом она не указала прямо, что Байден готов пойти на новый срок, но дала понять, что он не против провести еще четыре года в Белом доме.

Ранее в тот день телеведущий Fox News Шон Хэннити высказал сомнение в психическом здоровье президента Штатов. Он допустил, что Байден выполняет чьи-то приказы.

Согласно опубликованным Fox News 16 октября результатам опроса, если бы выборы президента США проходили в настоящее время, то свыше половины избирателей поддержали бы кого-то другого, но не действующего президента страны.

Байдену 79 лет, он является самым пожилым президентом в истории Америки.

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