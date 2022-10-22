Байден заявил о намерении участвовать в выборах 2024 года
Президент США Джо Байден планирует участвовать в президентских выборах 2024 года. Об этом в субботу, 22 октября, он заявил в интервью телеканалу MSNBC.
«Я не принял формального решения, но это мое намерение — участвовать в выборах. И у нас есть время на то, чтобы принять это решение», — сказал Байден.
Американский лидер уточнил, что формальное решение участвовать в предвыборной гонке обяжет его «вести себя как кандидат».
Ранее, 21 октября, телекомпания NBC сообщила, что первая леди США Джилл Байден оценивает намерение своего супруга баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году положительно. При этом она не указала прямо, что Байден готов пойти на новый срок, отметили журналисты, но дала понять, что он не против провести еще четыре года в Белом доме.
Ранее в пятницу ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити высказал сомнение в психическом здоровье президента США. Он также допустил, что Байден выполняет чьи-то приказы.
Fox News 16 октября опубликовал результаты опроса, которые показали, что если бы выборы президента США проходили сегодня, то более половины избирателей, скорее всего, поддержали бы кого-то другого, но не действующего президента страны.
Сенатор от Республиканской партии США Рик Скотт в тот же день обвинил Байдена в безразличии к проблемам американцев. Он указал, что администрация действующего президента США ведет себя «как ребенок, который не хочет брать на себя ответственность».
Согласно данным опроса The Harvard CAPS / Harris Poll, проведенного летом, рейтинг одобрения президента установил новый антирекорд, опустившись до 30%. В опросе приняли участие более 1,3 тыс. человек.
Байдену 79 лет. Он самый пожилой президент в истории Америки. При этом он намерен участвовать в выборах нового президента США в 2024 году и бороться за кресло главы государства со своим предшественником Дональдом Трампом.