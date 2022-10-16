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Сенатор США обвинил Байдена в безразличии к проблемам американцев

Американский сенатор Скотт: в США сыты по горло политикой президента Джо Байдена
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Фото: ТАСС/EPA/ETIENNE LAURENT
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Жители США сыты по горло политикой американского лидера Джо Байдена, который игнорирует их насущные проблемы. Об этом заявил сенатор-республиканец Рик Скотт в эфире телеканала Fox News.

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Он отметил, что нынешняя администрация Вашингтона ведет себя «как ребенок, который не хочет брать на себя ответственность». Сенатор обвинил Байдена и Демократическую партию в росте инфляции, которая сильно бьет по американцам.

«Они сыты по горло президентом, которого не волнуют ни цены на бензин, ни цены на еду. Их президента не волнует преступность. Его это просто не волнует», — подчеркнул Скотт.

Сенатор считает, что Байден не хочет говорить о проблемах или же винит в них других людей. По словам Скотта, президент США «витает в мире грез». Сенатор заявил, что у американского лидера нет представления о том, что на самом деле происходит в реальном мире, так как тот всю жизнь зависел от правительства, и ему никогда не приходилось брать на себя риски.

Как подчеркнул Скотт, Байден «никогда не был бедным парнем, обеспокоенным тем, как прокормить себя», у него нет представления о том, с чем имеют дело американцы. По его словам, жители США недовольны высокими ценами на бензин и еду, а также обеспокоены уровнем преступности.

Ранее в этот день зрители американского телеканала Fox раскритиковали политику Байдена из-за инфляции. Сюжет, в котором рассказывалось о росте потребительских цен в США на 8,2%, вызвал активный отклик в комментариях.

13 октября Байден пообещал на следующей неделе рассказать о мерах администрации, направленных на снижение цен на бензин в США. Однако от дополнительных подробностей он воздержался.

До этого, 6 октября, The New York Times написала о провале политики Байдена, о чем, в частности, свидетельствует решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти.

Согласно данным опроса The Harvard CAPS / Harris Poll, проведенного летом, рейтинг одобрения президента установил новый антирекорд, опустившись до 30%.

Байдену 79 лет. Он самый пожилой президент в истории Америки. При этом он намерен участвовать в выборах нового президента США в 2024 году и бороться со своим предшественником Дональдом Трампом.

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