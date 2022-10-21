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Супруга Байдена поддержала его намерение вновь стать президентом США

NBC: Джилл Байден поддерживает намерение супруга вновь стать президентом США
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Первая леди США Джилл Байден оценивает намерение своего супруга Джо Байдена баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году положительно. Как сообщила телекомпания NBC 21 октября, без одобрения жены американский лидер не будет принимать участие в гонке за кресло главы государства.

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«Он понимает дело управления лучше, чем кто-либо еще», — сказала Джилл Байден в интервью.

При этом первая леди США не указала прямо, что ее муж пойдет на новый срок, отметили журналисты, но дала понять, что он не против провести еще четыре года в Белом доме. К тому же выдвижение Байдена «полностью поддерживают доктор и семья».

В свою очередь, на NBC саму Джилл Байден назвали «человеком, принимающим решения». По данным телекомпании, первая леди участвует в политических встречах высокого уровня, а также рассказывает своему мужу о проблемах американцев, о которых узнает в ходе поездок по стране. А кроме того, даже может давать президенту страны советы в вопросе назначений специалистов на должности.

Ранее в пятницу ведущий Fox News Шон Хэннити высказал сомнение в психическом здоровье президента США. Он также допустил, что Байден выполняет чьи-то приказы.

17 октября обозреватель Wall Street Journal Уильям Макгурн написал в своей статье, что бывший президент США Барак Обама в 2020 году предупреждал американцев о последствиях прихода к власти Байдена. «Не стоит недооценивать способность Джо облажаться», — процитировал автор сказанные когда-то слова Обамы.

Ранее, 16 октября, в США были опубликованы данные соцопроса, которые показали, что если бы выборы президента США проходили сегодня, то более половины избирателей, скорее всего, поддержали бы кого-то другого, но не действующего президента страны.

В тот же день сенатор от Республиканской партии США Рик Скотт обвинил Байдена в безразличии к проблемам американцев. Он отметил, что нынешняя администрация Вашингтона ведет себя «как ребенок, который не хочет брать на себя ответственность». Сенатор также обвинил Байдена и Демократическую партию в росте инфляции, которая сильно бьет по американцам.

Согласно данным опроса The Harvard CAPS / Harris Poll, проведенного летом, рейтинг одобрения президента установил новый антирекорд, опустившись до 30%.

Байдену 79 лет. Он самый пожилой президент в истории Америки. При этом он намерен участвовать в выборах нового президента США в 2024 году и бороться за кресло главы государства со своим предшественником Дональдом Трампом.

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