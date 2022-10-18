В США вспомнили о предупреждениях Обамы по поводу Байдена

Бывший президент США Барак Обама в 2020 году предупреждал американцев о последствиях прихода к власти Джо Байдена. Об этом написал обозреватель Wall Street Journal Уильям Макгурн в статье, опубликованной 17 октября.

Макгурн напомнил читателям слова Обамы о «способностях» нынешнего президента.

«Не стоит недооценивать способность Джо облажаться», — сказал тогда Обама, пишет автор, отмечая, что сейчас похожие мысли высказывают многие американцы, в том числе и кандидаты от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах в конгресс США.

В своей статье обозреватель указывает на самую высокую за почти пол века инфляцию в стране, возникшую во время президентства Байдена, его неспособность справиться с энергокризисом, а также отмечает лицемерие многих заявлений президента.

В качестве примера, Макгурн приводит призывы Байдена во время предвыборной гонки не относиться к сопернику, как к врагу, сменившиеся после его победы на травлю этого соперника и поддержавших его американцев.

В заключении, автор материала отмечает, что политка ныннешнего президента не отвечает интересам граждан США.

«Дело не только в том, что политика президента Байдена не работает. Дело в том, что она противоречит интересам простых американцев», — говорится в статье.

18 октября телеканал Fox News предупредил о последствиях ошибок Байдена для американцев. В частности отмечается, что жителям США придется больше платить за газ этой зимой.

Ранее, 16 октября, в США были опубликованы данные соцопроса, которые показали, что, если бы выборы президента США проходили сегодня, более половины избирателей, скорее всего, поддержали бы кого-то другого, но не действующего президента страны.

В тот же день сенатор от республиканской партии США Рик Скотт обвинил Байдена в безразличии к проблемам американцев. Он отметил, что нынешняя администрация Вашингтона ведет себя «как ребенок, который не хочет брать на себя ответственность». Сенатор также обвинил Байдена и Демократическую партию в росте инфляции, которая сильно бьет по американцам.

Согласно данным опроса The Harvard CAPS / Harris Poll, проведенного летом, рейтинг одобрения президента установил новый антирекорд, опустившись до 30%.

Байдену 79 лет. Он самый пожилой президент в истории Америки. При этом он намерен участвовать в выборах нового президента США в 2024 году и бороться со своим предшественником Дональдом Трампом.