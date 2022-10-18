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Fox News предупредил о последствиях ошибок Байдена для американцев

Fox News: ошибки Байдена дорого обойдутся американцам этой зимой
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Американцам придется больше платить за газ этой зимой из-за неправильного обращения президента США Джо Байдена с энергетическими ресурсами. Об этом 17 октября сообщил телеканал Fox News со ссылкой на данные Управления энергетической информации (EIA).

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«Согласно прогнозу EIA , домохозяйства США, которые в основном используют природный газ для отопления, потратят этой зимой на отопление в среднем $931. Это что на 28% или $206 больше, чем в прошлом году», — отмечается в публикации.

Ожидаемое увеличение счетов, по данным EIA, связано с более высокими розничными ценами на природный газ. Однако помимо повышения цен на голубое топливо, американцев также ожидает более холодная зима. В результате среднее потребления газа по всей стране возрастет на 5%.

Как отмечает Fox News, с момента вступления в должность Байден принял ряд мер, ограничивающих добычу ископаемого топлива. В первый же день он отменил строительство трубопровода из Канады Keystone XL и приостановил действие программы, предусматривающей передачу в аренду федеральных земель на Аляске для добычи ресурсов. В итоге все это повлияло на сложившуюся ситуацию.

При этом, по данным исследовательского бюро ACS, почти в половине американских домов для обогрева используется природный газ.

В тот же день телеканал Fox News сообщал, что президента США раскритиковали за его заявление о том, что бензин в Калифорнии «всегда» стоил $7 за галлон. Отмечается, что американцы остались недовольны тем, что Байден в разговоре с репортером в Лос-Анджелесе попытался уйти от темы высоких цен на бензин и газ, рассуждая на тему жилья. До этого Байден заявлял, что в росте цен на бензин в стране виноваты якобы Россия и Саудовская Аравия.

Ранее, 16 октября, в США были опубликованы данные соцопроса, которые показали, что, если бы выборы президента США проходили сегодня, более половины избирателей, скорее всего, поддержали бы кого-то другого, но не действующего президента страны.

Летом, согласно данным опроса The Harvard CAPS / Harris Poll, рейтинг одобрения Байдена установил антирекорд, опустившись до 30%.

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