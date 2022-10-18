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Американцев разозлили слова Байдена о ценах на бензин

Fox News: Twitter взорвался после слов Байдена о том, что бензин в Калифорнии «всегда» стоил семь долларов
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Американцы раскритиковали президента США Джо Байдена за его заявление о том, что что бензин в Калифорнии «всегда» стоил $7 за галлон. Свое негодование они высказали в Twitter, о чем сообщил 17 октября телеканал Fox News.

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Пользователи соцсети остались недовольны тем, что Байден в разговоре с репортером в Лос-Анджелесе попытался уйти от темы высоких цен на бензин и газ, рассуждая на тему жилья.

«Сегодня в Лос-Анджелесе лучше всего проявляется биденизм. Высокие цены на газ — это жилищная проблема?» — написал лидер республиканского меньшинства в Калифорнийской ассамблее Джеймс Галлахер.

Свое мнение высказал также кандидат в губернаторы штата Нью-Йорк от республиканцев Ли Зелдин, отметив что бензин в Калифорнии до избрания Байдена в президенты стоил не $7, а в два раза меньше.

«Бензин в Калифорнии стоил $3,36 за галлон, когда Байден был был приведен к присяге в качестве президента», — написал он в Twitter.

Кандидат в Сенат от республиканцев от Калифорнии Марк Меузер аналогичным образом раскритиковал заявление Байдена и написал в соцсети, что президент «не в курсе» того, как его политика «разрушает» Соединенные Штаты.

«Мне жаль, господин президент, но в Калифорнии обычно нет бензина по $7. На самом деле, до того, как вы стали президентом, бензин по $5 в Калифорнии считался чрезвычайно дорогим. Вы явно не понимаете, как ваша политика разрушает эту нацию», — отметил он.

16 октября в США были опубликованы данные соцопроса, которые показали, что, если бы выборы президента США проходили сегодня, более половины избирателей, скорее всего, поддержали бы кого-то другого, но только не нынешнего президента Джо Байдена.

До этого, 13 октября Байден пообещал на следующей неделе рассказать о мерах администрации, направленных на снижение цен на бензин в США. Однако он не уточнил, означают ли его слова, что администрация намерена объявить о каких-то новых мерах по снижению цен.

Ранее, 8 октября, Байден заявил, что в росте цен на бензин в стране виноваты Россия и Саудовская Аравия.

В сентябре ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон уличил США во вранье. По его словам, власти страны скрывают реальное положение дел в экономике. Журналист указал, что Белый дом долго скрывал точные данные о росте цен.

Согласно данным опроса The Harvard CAPS / Harris Poll, проведенного летом, рейтинг одобрения президента установил новый антирекорд, опустившись до 30%.

Джо Байдену 79 лет. Он самый пожилой президент в истории Америки. При этом он намерен участвовать в выборах нового президента США в 2024 году и бороться со своим предшественником Дональдом Трампом.

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