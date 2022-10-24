Байден заверил, что энергичен, и призвал избирателей понаблюдать за ним

Президент США Джо Байден заявил, что всё еще энергичен, и посоветовал избирателям понаблюдать за ним. Об этом он заявил 24 октября телеканалу MSNBC, обсуждая состояние своего здоровья как фактора для избрания на второй президентский срок.

«Я думаю, это обоснованный повод для беспокойства: чей-либо возраст, в том числе мой. Вполне законно. Но лучший способ прийти к выводу — наблюдать за мной. Понимаете? Замедлен ли я, сменился ли темп», — сказал он журналисту Джонатану Кейпхарту.

По мнению американского лидера, судить о его способностях надо по тому, осталась ли у него прежняя страсть к работе. Если избиратели видят, что политик энергичен и может хорошо исполнять свои обязанности, то им стоит поддержать его. Если нет, то пусть «сподвигнут меня не выдвигаться», подчеркнул он.

Байден признался, что не чувствует себя менее работоспособным, несмотря на возраст.

В следующем месяце главе Белого дома исполнится 80 лет.

22 октября он сообщил о планах участвовать в президентских выборах 2024 года. Американский лидер уточнил, что формальное решение участвовать в предвыборной гонке обяжет его «вести себя как кандидат».

21 октября телекомпания NBC сообщила, что супруга Байдена Джилл положительно оценивает намерение своего мужа баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году. Она не указала прямо, что Байден готов пойти на новый срок, но дала понять, что он не против провести еще четыре года в Белом доме.

В тот же день телеведущий Fox News Шон Хэннити высказал сомнение в психическом здоровье политика. Он допустил, что Байден выполняет чьи-то приказы.

Согласно опубликованным Fox News 16 октября результатам опроса, если бы выборы президента США проходили в настоящее время, то свыше половины избирателей поддержали бы кого-то другого, но не действующего президента страны.