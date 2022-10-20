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Эксперт указал на нежелание европейцев допустить РФ к ремонту «Северных потоков»

Эксперт Юшков: если бы РФ допустили к СП, ремонт мог продлиться бы несколько месяцев при желании всех сторон
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Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
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Если бы Россию допустили к поврежденным участкам на «Северных потоках» (СП и СП-2) и разрешили провести осмотр и ремонтные работы, то, возможно, инфраструктуру можно было бы починить за несколько месяцев при желании всех сторон. Однако российская сторона не видит этого желания со стороны европейцев, рассказал «Известиям» 20 октября ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Говоря о ремонте газопроводов, он выразил мнение, что «технически ничего невозможного нет», вопрос в сумме затрат и самая значительная проблема — бюрократия, которая будет больше, чем период строительных работ.

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«Мы видим, что нас не пускает ни Дания, ни Швеция вообще в свою акваторию даже посмотреть, что там произошло. Нам выкатили двухминутный ролик о том, что газопровод взорван, и предлагают на этом успокоиться. Поэтому точно так же будет происходить с ремонтными работами, нас не будут туда пускать, под всякими предлогами будут задерживать начало работ», — предположил он.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на предложение России о совместном расследовании инцидента на «Северном потоке» Швеция дала лишь формальную отписку. Она заявила, что власти страны демонстративно саботируют диалог с РФ по «Северным потокам», так как им есть что скрывать.

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» 26 сентября было зафиксировано падение давления. Сообщалось, что повреждены три нитки системы. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. В Кремле не исключили, что причиной аварий могла стать диверсия.

Президент России Владимир Путин назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.

ФРГ, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов. России отказали в допуске к расследованию произошедшего.

Пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов 10 октября напомнил о взрывателе НАТО, который был обнаружен под газопроводом «Северный поток» еще 6 ноября 2015 года. Позже, 14 октября, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у РФ есть разведданные по диверсиям на СП, произошедшим в сентябре этого года, но не уточнил какие.

В Дании и Швеции после осмотра места ЧП подтвердили, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены из-за взрывов.

При этом главный специалист инженерной компании COWI в Дании Стен Уссинг 18 октября выразил мнение, что поврежденный газопровод «Северный поток» возможно отремонтировать за несколько месяцев.

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