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Датский инженер назвал предположительные сроки ремонта «Северного потока»

Стен Уссинг: починить газопровод «Северный поток» возможно за несколько месяцев
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Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
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Поврежденный газопровод «Северный поток» возможно отремонтировать за несколько месяцев. Об этом 18 октября заявил главный специалист инженерной компании COWI в Дании Стен Уссинг.

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«Сварка такого куска трубы под водой — стандартная процедура. Это уже делалось много раз, и технологии, которые нужно использовать, уже существуют. Таким образом, в зависимости от того, как быстро удастся получить доступ к платформе и материалам, с помощью четырех труб это можно будет сделать за несколько месяцев», — цитирует Уссинга Danmarks Radio.

Инженер объяснил, что для восстановления газопровода необходимо его опорожнить, затем прочистить отводы от сажи и грязи, продуть и высушить. После этого, по словам специалиста, можно снова подавать газ.

«Чтобы ликвидировать последствия взрыва, потребуется приподнять магистраль над морским дном, после чего водолазы-сварщики приварят новый фрагмент трубы», — добавил Уссинг.

Ранее, 18 октября, полиция Дании после проведенного расследования сообщила о повреждении «Северных потоков» мощными взрывами. Полиция Копенгагена и служба безопасности страны (PET) создают по данному делу совместную следственную группу.

Шведская газета Expressen в тот же день опубликовала первые кадры повреждений «Северного потока». Издание получило разрешение на фотосъемку от властей Швеции и Дании. По информации Expressen, мощность взрывов составила 2,3 балла по шкале Рихтера.

Посол РФ в Дании Владимир Барбин 12 октября заявил, что Копенгаген пообещал предоставить российской стороне информацию о ходе расследования утечек на «Северных потоках». Однако, по его словам, обращения о подключении представителей российской стороны и ПАО «Газпром» к расследованию диверсии оставлены датской стороной без удовлетворения.

Вице-премьер России Александр Новак 13 октября подтвердил, что РФ до сих пор не допущена к расследованию, выразив надежду на изменение ситуации.

Утечку газа сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» — выявили 26 сентября. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Президент России Владимир Путин назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. По факту происшествий следователи ФСБ РФ возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

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