Дания пообещала информировать РФ о ходе расследования на СП

Копенгаген пообещал предоставить российской стороне информацию о ходе расследования утечек на «Северных потоках». Об этом «Известиям» заявил посол РФ в королевстве Владимир Барбин.

Однако, по его словам, обращения о подключении представителей российской стороны и ПАО «Газпром» к расследованию диверсии оставлены датской стороной без удовлетворения.

«Было лишь обещано, что российской стороне будет предоставляться информация о ходе расследования. К настоящему моменту его подробности неизвестны», — добавил дипломат.

После ЧП на «Северных потоках» ФРГ, Дания и Швеция решили создать совместную группу для расследования инцидентов. Датская полиция начала работу 28 сентября. Пока ее ход неизвестен общественности.

В пресс-службе полиции Копенгагена «Известиям» заявили, что у них нет новых комментариев относительно расследования утечки газа в Балтийском море.

6 октября Служба государственной безопасности Швеции (SÄPO) выпустила пресс-релиз, в котором говорится, что их расследование «усилило подозрения в грубой диверсии». Установлено, что на объектах произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам. Тем не менее виновных SÄPO не назвала.

11 октября премьер страны Магдалена Андерссон сообщила, что делиться с Москвой данными предварительного расследования ЧП Швеция не будет.

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