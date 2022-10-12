Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Рогов сообщил о срабатывании системы ПВО в Запорожье
Мир
Россия запросила у ФРГ участие в расследовании на «Северных потоках»
Мир
Президент ОАЭ заявил о готовности к посредничеству между Украиной и РФ
Мир
Глава МО Украины сообщил о получении еще четырех установок РСЗО HIMARS
Общество
В МЧС предупредили москвичей о сильном тумане
Мир
Дания пообещала информировать РФ о ходе расследования на СП
Мир
Байден назвал Путина «рациональным игроком»
Мир
Скончалась актриса сериала «Она написала убийство» Анджела Лэнсбери
Мир
Минск заявил о планах боевиков с Украины устроить теракты в республике
Мир
Госдеп призвал решать конфликт на Украине через диалог Киева и Москвы
Мир
В Лейпциге прошел митинг против прибывающих украинских беженцев
Мир
Жители Киева сообщили о веерных отключениях электричества
Сюжет:

Дания пообещала информировать РФ о ходе расследования на СП

0
Фото: Global Look Press/The Swedish Coast Guard
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Копенгаген пообещал предоставить российской стороне информацию о ходе расследования утечек на «Северных потоках». Об этом «Известиям» заявил посол РФ в королевстве Владимир Барбин.

Следствие увели: РФ не включат в разбирательства по «Северным потокам»
К каким выводам Дания, Германия и Швеция успели прийти в ходе своих расследований

Однако, по его словам, обращения о подключении представителей российской стороны и ПАО «Газпром» к расследованию диверсии оставлены датской стороной без удовлетворения.

«Было лишь обещано, что российской стороне будет предоставляться информация о ходе расследования. К настоящему моменту его подробности неизвестны», — добавил дипломат.

После ЧП на «Северных потоках» ФРГ, Дания и Швеция решили создать совместную группу для расследования инцидентов. Датская полиция начала работу 28 сентября. Пока ее ход неизвестен общественности.

В пресс-службе полиции Копенгагена «Известиям» заявили, что у них нет новых комментариев относительно расследования утечки газа в Балтийском море.

6 октября Служба государственной безопасности Швеции (SÄPO) выпустила пресс-релиз, в котором говорится, что их расследование «усилило подозрения в грубой диверсии». Установлено, что на объектах произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам. Тем не менее виновных SÄPO не назвала.

11 октября премьер страны Магдалена Андерссон сообщила, что делиться с Москвой данными предварительного расследования ЧП Швеция не будет.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Следствие увели: РФ не включат в разбирательства по «Северным потокам»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022