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Нарышкин заявил о наличии у РФ разведданных по диверсии на «Северных потоках»
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Нарышкин заявил о наличии у РФ разведданных по диверсии на «Северных потоках»

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer
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У России есть разведданные по диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

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«Данные есть, но конкретизировать не буду», — ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.

26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» — была обнаружена утечка газа. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

В настоящее время давление в газопроводе «Северный поток – 2» стабилизировалось, утечка газа прекратилась, так как всё топливо вышло. Аналогичная ситуация и на «Северном потоке».

По факту ЧП следователи ФСБ РФ возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

Несколько европейских стран проводят расследование обстоятельств инцидента, Россию до него не допустили. 13 октября вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил, что РФ до сих пор не допущена к расследованию.

До этого, 10 октября, пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал о взрывателе НАТО, обнаруженном под газопроводом «Северный поток». Он напомнил, что 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса». По словам Куприянова, взрыватель лежал точно в пространстве между нитками газопровода в одной из них.

Президент России Владимир Путин назвал происшествия на газопроводах актами международного терроризма. По его словам, за происшествиями стоят те, кто уже прибегал к таким диверсиям и был пойман за руку. Президент отметил, что «очевидно, это тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, уничтожить политическую субъектность Европы».

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