Швеция ограничилась отпиской на предложение РФ вместе расследовать ЧП на «Северных потоках»

На предложение России о совместном расследовании инцидента на «Северном потоке» Швеция дала лишь формальную отписку, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по вопросам текущей политики.

По ее словам, Швеция даже не стала рассматривать предложение о совместном расследовании от России, ограничившись формальной отпиской. В ней было сказано, что расследование находится в исключительной компетенции прокуратуры Швеции, которая «независима в принятии своих решений».

При этом Захарова отметила, что власти страны демонстративно саботирует диалог с РФ по «Северным потокам», так как им есть что скрывать.

20 октября главный специалист инженерной компании COWI в Дании Стен Уссинг назвал предположительные сроки ремонта «Северного потока». По его словам, на это потребуется несколько месяцев. Для восстановления газопровода необходимо его опорожнить, затем прочистить отводы от сажи и грязи, продуть и высушить. После этого можно снова подавать газ, отметил эксперт.

Ранее, 18 октября, полиция Дании после проведенного расследования сообщила о повреждении «Северных потоков» мощными взрывами. Полиция Копенгагена и служба безопасности страны (PET) создают по данному делу совместную следственную группу.

Шведская газета Expressen в тот же день опубликовала первые кадры повреждений «Северного потока». Издание получило разрешение на фотосъемку от властей Швеции и Дании. По информации Expressen, мощность взрывов составила 2,3 балла по шкале Рихтера.

Утечку газа сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» — выявили 26 сентября. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день было зарегистрировано два мощных подводных взрыва.

Президент России Владимир Путин назвал происшествия актами международного терроризма. По факту ЧП следователи ФСБ РФ возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

13 октября вице-премьер России Александр Новак подтвердил, что РФ до сих пор не допущена к расследованию, и выразил надежду на то, что ситуация изменится.

10 октября пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал о взрывателе НАТО, обнаруженном под «Северным потоком» в 2015 году.