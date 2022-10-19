Экс-посол США в СССР Мэтлок призвал Киев смириться с потерей территорий

Украина должна отказаться от претензий на присоединенные к РФ территории и согласиться на переговоры. Такое заявление 17 октября сделал бывший посол США в СССР Джек Мэтлок.

В материале для издания Института ответственного государственного управления Куинси The Responsible Statecraft он выразил мнение, что даже при поддержке НАТО Украина не сможет создать стабильное, функционирующее государство в границах 1991 года. Попытки вернуть территории силой приведут к дальнейшей эскалации конфликта.

«Конфликт можно было бы предотвратить <…>, если бы Украина соблюдала Минские соглашения, признала Донбасс автономным образованием в составе Украины, не слушала военных советников НАТО и обязалась не вступать в альянс», — считает Мэтлок.

По его словам, единственным практическим способом остановить боевые действия является соглашение о прекращении огня. Экс-посол подчеркнул, что США должны способствовать тому, чтобы Киев согласился на мирное урегулирование.

19 октября президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим отказался от переговоров и продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы.

Ранее, 15 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президенту Украины запретили вести переговоры с Россией. При этом белорусский лидер отметил, что Зеленский «несамостоятелен».

5 октября глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что США и НАТО подстрекают Украину к отказу от переговоров и продолжению боевых действий. Таким образом, по словам дипломата, Запад ставит на кон европейскую безопасность.

До этого, 4 октября, Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

5 октября Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу воссоединения. Согласно закону, жители Донецкой и луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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