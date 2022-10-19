Путин указал на отказ Киева от переговоров и обстрелы ВСУ новых территорий РФ

Киевский режим отказался от переговоров и продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы. Об этом заявил в среду, 19 октября президент РФ Владимир Путин.

«Киев отвергает любые предложения о переговорах, продолжает обстрелы, от которых гибнут мирные люди», — сказал Путин.

Ранее, 15 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сторонники Зеленского запретили ему вести переговоры с Россией. При этом белорусский лидер отметил, что Зеленский «несамостоятелен».

5 октября глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что США и НАТО подстрекают Украину к отказу от переговоров и продолжению боевых действий. Таким образом, по словам дипломата, Запад ставит на кон европейскую безопасность.

За день до этого Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Это произошло после того, как 30 сентября во время своего обращения в Кремле по итогам референдумов на освобожденных территориях Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении принято из-за обострения ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских военных.

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