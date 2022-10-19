Экс-депутат рады Пашинский в разговоре с пранкерами похвалил российскую армию

Российские войска ведут боевые действия с высокой эффективностью, постоянно связывая работу беспилотников и артиллерии. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Сергей Пашинский в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), думая, что разговаривает с экс-послом США в России Майклом Макфолом.

«Русские применяют достаточно эффективную тактику, у них в воздухе постоянно три «Орлана» (вероятно, речь идет о беспилотном летательном комплексе «Орлан-10». — Ред.), постоянная связь с артиллерией и минометами. Любое движение на нашей стороне — идет артиллерийский вал», — сказал он.

Пашинский добавил, что у российских военных нет проблем со снарядами.

«У них достаточно отлаженная система коммуникации: «Орлан» — командный пункт — целеуказание — минометные батареи — артиллерийская батарея, что очень сильно снижает наш потенциал», — отметил политик.

Он считает, что украинской армии нужно сохранять на высоком уровне поставку ракет к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, что даст Киеву «колоссальное преимущество» в конфликте.

По словам Пашинского, Украина не была готова к радиоэлектронной борьбе российских войск.

«Мы исчерпали экстенсивные возможности развития армии. Что такое экстенсивные? Мы мобилизовали миллион человек, полмиллиона отправили на фронт. <…> Или мы сейчас поднимем качество наших Вооруженных сил, качество персонала, солдат, командиров, или этот конфликт будет вечным», — подчеркнул он.

Накануне пранкеры поделились фрагментом, где Пашинский признается, что турецкие беспилотники Bayraktar не были эффективны во время боев. По его словам, «Байрактаров» у Киева в начале спецоперации было много, однако за неделю их все посбивали.

На прошлой неделе Вован и Лексус опубликовали запись разговоров с Андреем Ермаком, главой офиса президента Украины, который рассказал, что поддержка Украины со стороны Вашингтона составляет около 70% от возможного, в то время как Лондон помогает Киеву на 100%.

Помимо этого пранкеры поговорили с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Он заявил, что европейские государства недостаточно активно продвигают санкционную политику — приходится их заставлять. Кроме того, глава МИД Украины признал причастность страны к взрывам в Крыму и Белгородской области, а также рассказал, что Киеву нужно $5 млрд в месяц.