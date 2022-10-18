Экс-нардеп Пашинский в разговоре с пранкерами раскритиковал БПЛА Bayraktar

Российские пранкеры Вован и Лексус пообщались с бывшим депутатом Верховной рады Сергеем Пашинским, который признался, что турецкие беспилотники Bayraktar не были эффективны во время боев. Фрагмент разговора они опубликовали 18 октября в своем Telegram-канале.

«В «Байрактаре» больше пиара и коррупции, чем боевого применения. Это, прежде всего, пиар-проект. Я лично был против, потому что они уязвимы против ПВО сильно», — заявил Пашинский.

По его словам, «Байрактаров» у Киева в начале спецоперации было много, однако за неделю их все посбивали.

«Байрактар как элемент — не самодостаточное оружие. Он не может сам по себе работать. Байрактар — это никакое не чудо-оружие. При мощных системах ПВО, он сбивается влет и от него никакой боевой эффективности нет. Без американских HARM и HIMARS никаких байрактаров больше бы не было», — добавил бывший депутат.

Ранее в этот же день российские военные назвали БПЛА Bayraktar самой простой целью для ПВО, пишет «Газета.Ru».

На прошлой неделе Вован и Лексус опубликовали разговоров с Андреем Ермаком, главой офиса президента Украины, который рассказал, что поддержка Украины со стороны Вашингтона составляет около 70% от возможного, в то время как Лондон помогает Киеву на 100%.

Кроме того, пранкеры поговорили с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, и он признался, что европейские государства недостаточно активно продвигают санкционную политику — приходится их заставлять.