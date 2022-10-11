Пранкеры Вован и Лексус раскрыли детали беседы с главой офиса Зеленского

Вован и Лексус 11 октября раскрыли «Известиям» детали беседы с Андреем Ермаком, главой офиса президента Украины.

Как сообщалось ранее 11 октября, пранкеры пообщались с ним от имени экс-посла США в России Майкла Макфола и Ермак рассказал, что поддержка Украины со стороны Вашингтона составляет около 70% от возможного, в то время как Лондон помогает Киеву на 100%.

Он также признался, что постоянно оказывает давление на украинских военных, чтобы они координировали свои действия и отчитывались перед американцами.

Вован и Лексус рассказали, что отправили сообщение Ермаку от имени Макфола и глава офиса президента Украины согласился выйти на связь, так как лично знаком с американцем и регулярно с ним общается.

Пранкеры признаются, что многим было понятно — в записи разговора голос не Макфола, но у экс-посла специфический акцент и Ермак поверил, а беседу вел как на английском, так и на русском.

«Он (Ермак. — Ред.) много чего рассказал. О состоянии на фронте, о том, что не все так хорошо у Украины, ПВО, оружия не хватает. И вряд ли они долго продержатся с такими поставками, которые сейчас. Плюс о том, что не полностью Америка их поддерживает. Его это не устраивает — наверное, это самое главное», — отметил Лексус.

Лексус уточнил, что в их практике еще не было случаев, чтобы во время разговора собеседник начинал подозревать, что общается с пранкерами. Исключением стал экс-премьер Британии Борис Джонсон, который в конце беседы бросил трубку.

«Здесь еще главное — организовать разговор, потому что все еще может сорваться именно на стадии согласования, когда проверят коммуникацию, когда помощники, секретари перепроверят, свяжутся, например, с посольством. Или там пишут реальному этому человеку», — подчеркнул Вован.

В течение пары недель пранкеры опубликуют записи еще нескольких состоявшихся звонков.