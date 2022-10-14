Кулеба признался в давлении на Европу для принятия санкций

Европейские государства недостаточно активно продвигают санкционную политику — приходится их заставлять. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

«У европейцев sanctions fatigue (усталость от санкций — Ред.) в чистом виде, их нужно заставлять, им все сложнее обеспечивать поддержку санкций со стороны Венгрии», — сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что усилить позицию Украину помогут поставки оружия и расширение санкций разного рода.

«Мы ждем новые санкции, я уверен, что они будут. Из «больших» санкций можно говорить только о газе. И я хочу еще отключение от SWIFT новых российских банков. У нас есть большой сектор российской экономики, который остался неприкасаемым. Это компания «Росатом» и атомная энергетика России: я считаю, они тоже должны быть заведены под санкции», — добавил он.

Разговор российских пранкеров с Кулебой был опубликован 13 октября. Видео представлено в новом выпуске авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube, разговор с дипломатом велся от имени бывшего посла США в России Майкла Макфола.

В ходе беседы Кулеба признал о причастности Украины к взрывам в Крыму и Белгородской области, а также рассказал, что Киеву нужно $5 млрд в месяц. По его словам, ситуация нестабильная, поэтому конфликт необходимо завершить быстро.

По поводу заявления об организации взрывов в РФ при участии Киева высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала Кулебу молодцом, ведь накануне президент Украины Владимир Зеленский «клялся» в интервью ВВС, что страна не причастна к взрывам, а под его заявлением про превентивные удары имелись в виду санкции.

11 октября пранкеры пообщались с Андреем Ермаком, главой офиса президента Зеленского, который рассказал, что поддержка Украины со стороны Вашингтона составляет около 70% от возможного, в то время как Лондон помогает Киеву на 100%.