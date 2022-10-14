Реклама
Прямой эфир
Политика
Кадыров назначил сына экс-генпрокурора России Чайки своим советником
Мир
Байден пообещал рассказать о мерах для снижения цен на бензин в США
Общество
Православные в России празднуют Покров Пресвятой Богородицы
Интернет
Приложение «ВКонтакте» снова появилось в App Store
Мир
СМИ узнали об обсуждениях отставки Трасс среди консерваторов Британии
Мир
В Босфоре приостановлено движение из-за аварии сухогруза
Мир
В Австрии назвали санкции против РФ смертельным ударом по экономике ЕС
Мир
Новак предложил главе ЕК отправить счета отказавшимся от газа из РФ политикам
Мир
Глава «Газпрома» сообщил о заполненных водой «Северных потоках»
Мир
Украинские спецслужбы требовали совершить теракт у школы в Мелитополе
Мир
ПАСЕ приняла резолюцию о признании режима России «террористическим»
Мир
Польский генерал Ружаньский посоветовал Украине нанести удары по территории РФ
Сюжет:

Кулеба признался в давлении на Европу для принятия санкций

Глава МИД Украины Кулеба: Европу приходится заставлять принимать новые санкции
0
Фото: TASS/Kay Nietfeld
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейские государства недостаточно активно продвигают санкционную политику — приходится их заставлять. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

«У европейцев sanctions fatigue (усталость от санкций — Ред.) в чистом виде, их нужно заставлять, им все сложнее обеспечивать поддержку санкций со стороны Венгрии», — сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что усилить позицию Украину помогут поставки оружия и расширение санкций разного рода.

До первых заморозков: митингующие в ЕС потребовали отмены антироссийских санкций
Рост протестной активности по всей Европе связан с энергокризисом и финансовой помощью Киеву

«Мы ждем новые санкции, я уверен, что они будут. Из «больших» санкций можно говорить только о газе. И я хочу еще отключение от SWIFT новых российских банков. У нас есть большой сектор российской экономики, который остался неприкасаемым. Это компания «Росатом» и атомная энергетика России: я считаю, они тоже должны быть заведены под санкции», — добавил он.

Разговор российских пранкеров с Кулебой был опубликован 13 октября. Видео представлено в новом выпуске авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube, разговор с дипломатом велся от имени бывшего посла США в России Майкла Макфола.

В ходе беседы Кулеба признал о причастности Украины к взрывам в Крыму и Белгородской области, а также рассказал, что Киеву нужно $5 млрд в месяц. По его словам, ситуация нестабильная, поэтому конфликт необходимо завершить быстро.

По поводу заявления об организации взрывов в РФ при участии Киева высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала Кулебу молодцом, ведь накануне президент Украины Владимир Зеленский «клялся» в интервью ВВС, что страна не причастна к взрывам, а под его заявлением про превентивные удары имелись в виду санкции.

11 октября пранкеры пообщались с Андреем Ермаком, главой офиса президента Зеленского, который рассказал, что поддержка Украины со стороны Вашингтона составляет около 70% от возможного, в то время как Лондон помогает Киеву на 100%.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022