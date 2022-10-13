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Кулеба рассказал пранкерам о поступивших от Запада деньгах

Кулеба рассказал пранкерам, что Киеву нужно $5 млрд в месяц, а Европа устала от санкций
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Фото: TASS/EPA/Mads Claus Rasmussen
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) 13 октября опубликовали свой разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Видео представлено в новом выпуске авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube, разговор с дипломатом велся от имени бывшего посла США в России Майкла Макфола.

В ходе беседы глава украинской дипломатии отметил, что денег, полученных Киевом от Запада, хватит только до конца года. Финансовый баланс будет поддержан.

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«Но после этого нам нужно будет заходить в программу МВФ. То есть, по сути, партнеры поддерживают нас до конца года, и мы должны использовать это время, чтобы финализировать программу с МВФ. При нынешнем балансе нам нужно в районе $5 млрд в месяц», — сказал Кулеба.

Он признался, что ситуация нестабильная, поэтому конфликт на Украине необходимо завершить быстро.

Кроме того, глава украинского МИД добавил, что Европа устала от санкций, а Венгрия становится агрессивной.

«Мы ждем новые санкции, я уверен, что они будут. Из «больших» санкций можно говорить только о газе. И я хочу еще отключение от SWIFT новых российских банков. У нас есть большой сектор российской экономики, который остался неприкасаемым. Это компания «Росатом» и атомная энергетика России: я считаю, они тоже должны быть заведены под санкции», — объяснил министр.

Также Кулеба отметил, что усилить позицию Украину помогут поставки оружия и расширение санкций разного рода. Кроме того, он признался, что Киев причастен к взрывам в Крыму и Белгородской области.

11 октября пранкеры пообщались с Андреем Ермаком, главой офиса президента Украины, который рассказал, что поддержка Украины со стороны Вашингтона составляет около 70% от возможного, в то время как Лондон помогает Киеву на 100%.

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