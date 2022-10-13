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Захарова отреагировала на признание Кулебы в причастности Киева к взрывам в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 октября отреагировала на признание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в причастности Киева к взрывам в Крыму и Белгородской области.

«Молодец. Только вчера [президент Украины Владимир] Зеленский клялся в интервью ВВС, что ничего такого, а его заявления про превентивные удары — это о санкциях. И тут выходит его главный дипломат от слова портфель и признается в терроризме. Так еще как — «это мы». Не силовики или отдельные диверсанты. А государство, режим», — написала она в Telegram-канале.

Ранее в этот день российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали пранк с участием Кулебы. В ходе разговора глава украинской дипломатии признался, что Украина причастна к взрывам в Крыму и Белгороде. Он отметил, что полуостров не является для Киева целью номер один.

Кроме того, Кулеба добавил, что Крым — источник боеприпасов для российской армии на Украине, где также находится база для самолетов. Именно поэтому, отметил министр, уничтожение складов в Крыму влияет на боеспособность России.

Накануне в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту выступили Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины и его глава Кирилл Буданов. Лица, участвовавшие в теракте, задержаны.

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8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава.

По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека.

Возбуждено уголовное дело о терроризме.

Ранее, в середине августа, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что на саммите НАТО в июне представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы по уничтожению Крымского моста. Еще 16 июня генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что объект является целью номер один для ударов ВСУ.

Российский лидер Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту терактом и указал на причастность к произошедшему украинских спецслужб.

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