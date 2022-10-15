Глава МИД Литвы призвал союзников помочь Киеву оплатить Starlink

Союзники Украины должны помочь Киеву оплатить обслуживание услуг компании Starlink или найти другого поставщика услуг связи после того, как американский предприниматель Илон Маск отказался их финансировать. С таким призывом 15 октября выступил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Глава дипведомства считает, что для Украины слишком важно подключение к интернету, чтобы оставлять связь в руках одного частного лица.

«Давайте найдем способ сформировать коалицию союзников Украины, чтобы оплатить Starlink, или давайте найдем альтернативного поставщика. Литва готова внести свой вклад», — написал Ландсбергис в Twitter.

Ранее в субботу военный эксперт Дмитрий Дрозденко предположил, что нарушение работы Starlink на Украине скажется на вооруженных силах Украины (ВСУ). Специалист отметил, что данный мощнейший канал служит для передачи боевой информации из полей в штаб и обратно, а также обеспечивает доступ к базам данным.

Тогда же руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о попытках России уничтожить спутниковый интернет Starlink на территории Украины. Для его защиты SpaceX направила огромные ресурсы, указал предприниматель.

14 октября ИТ-эксперт, главред портала «Pro космос» Александр Баулин подчеркнул, что Маск в своих заявлениях о неготовности продолжать финансирование работы системы спутниковой связи Starlink на Украине попросту хочет дистанцироваться от ситуации в стране. Эксперт отметил, что в таком случае вряд ли это касается технологической части работы Starlink.

13 октября, комментируя ситуацию с невозможностью оплаты за счет компании SpaceX спутниковой интернет-сети Starlink на Украине, ее владелец Илон Маск заявил, что всего лишь следует совету экс-посла Мельника, который в нецензурной форме посоветовал американскому бизнесмену «убираться к черту».

О том, что SpaceX перестанет финансировать работу Starlink на Украине, стало известно в тот же день. По данным американских СМИ, к концу 2022 года расходы на обеспечение Киева спутниковыми терминалами могут стать выше $100 млн — а эти показатели не соответствуют возможностям компании. Для решения этой проблемы руководство Starlink обратилось к Пентагону с призывом выделить по ведомственным каналам $124 млн на поддержание работы системы. Кроме того, американский бизнесмен подчеркнул, что SpaceX не требует возместить прошлые расходы, однако «не может бесконечно финансировать существующую систему».

До этого, 7 октября, выяснилось, что системы Starlink начали давать сбои, из-за чего украинские боевики понесли «катастрофические потери» в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Со своей стороны Маск заявил, что Украина оплатила лишь небольшой процент для использования Starlink.

Как отмечал в июле американский начальник отдела космических операций генерал Джон Рэймонд, Starlink обеспечила важную линию связи для вооруженных сил Украины. Он пояснил, что космические технологии имеют решающее значение для наблюдения за территориями и событиями.